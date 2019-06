Komunita CDI Alumni by mala pomôcť učiteľom riešiť problémy

Členom komunity CDI Alumni bude k dispozícii komunikačná platforma.

Bratislava 22. júna (TASR) – Spolu s Nadáciou Dionýza Ilkoviča v týchto dňoch vznikla aj učiteľská komunita CDI Alumni. Ako uviedol pre TASR vedecký pracovník a predseda poroty Ceny Dionýza Ilkoviča Martin Plesch, zapojiť sa do nej môže každý učiteľ.



"Dlhodobo chceme okolo CDI budovať komunitu učiteľov, ktorá má potenciál identifikovať problémy a na základe už overených pozitívnych príkladov navrhovať riešenia. Zároveň chceme poskytnúť pridanú hodnotu aj pre samotných učiteľov," poznamenal Plesch, ktorý pôsobí na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied. "Učiteľom združeným v tejto komunite by chceli aspoň raz ročne ponúknuť možnosť zúčastniť sa workshopu, kde by mohli získať nové informácie a inšpiráciu pre prácu s nadanou mládežou," dodal Plesch.



"Chceme umožniť učiteľom, aby mali možnosť nachádzať ľudí podobného zamerania. Poznám to sám, že keď má človek talentovaného žiaka, tak často sa dostane do situácie, že nevie ako ďalej a potrebuje pomôcť a poradiť. Málokedy sa nájde na škole niekto, s kým by sa mohol porozprávať a učitelia sa potom môžu cítiť osamelí," povedal Plesch o zámere založenia komunity. Združovať by mala aj porotcov súťaže, rovnako aj minulých či budúcich laureátov Ceny Dionýza Ilkoviča.



Členom komunity CDI Alumni bude k dispozícii komunikačná platforma. Prostredníctvom nej si budú vymieňať skúsenosti, pýtať si rady od kolegov, riešiť problematické úlohy či sa medzi sebou motivovať.