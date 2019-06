Konali sa celoslovenské športové hry detí z Centier pre deti a rodiny

Do podujatia sa zapojilo 840 detí z centier pre deti a rodiny, pričom v celoslovenskom kole súťažilo 500 detí z 52 centier.

Bratislava 12. júna (TASR) - V športovom centre v Šamoríne-Čilistove sa v utorok (11. 6.) uskutočnil 29. ročník Celoslovenských športových hier detí z centier pre deti a rodiny. Víťazom sa stalo opäť Centrum pre deti a rodiny v Necpaloch. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera. Jedným z organizátorov akcie bola Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Najlepší mladí športovci budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov.



Na druhom mieste skončilo Centrum pre deti a rodiny Trenčín - Zlatovce, tretie skončilo Centrum pre deti a rodiny Svidník. Účastníci si preverili svoje sily a športové zručnosti v atletických disciplínach beh na 60 m, 100 m, 300 m, 800 m, 1500 m, skok do diaľky, skok do výšky a vrh guľou.



Súťaž v atletických disciplínach v Čilistove nadväzovala na predtým uskutočnené športové loptové hry - volejbalový turnaj v Necpaloch, turnaj v stolnom tenise organizovaný v Ružomberku a futbalový turnaj, ktorý sa konal v obci Hybe.



Do podujatia sa zapojilo 840 detí z centier pre deti a rodiny, pričom v celoslovenskom kole súťažilo 500 detí z 52 centier. "Teší nás takýto masový záujem detí zo sociálne znevýhodneného prostredia o šport a taktiež, že neustále rastie. Je to pre nás povzbudenie a motivácia do ďalších ročníkov. Súčasne chcem poďakovať partnerom a spoluorganizátorom športových hier za pomoc a podporu, ktorú si veľmi vážime," uviedla zástupkyňa Úsmevu ako dar Mária Soboličová.



Športové hry sa tento rok konali vo všetkých ôsmich krajoch na Slovensku. Určené sú pre štátne Centrá pre deti a rodiny, akreditované subjekty, vrátane profesionálnych rodín. Najlepší mladí športovci budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov, ktoré budú v Maďarsku v septembri za účasti súťažiacich z Českej republiky, Slovenska a Maďarska.