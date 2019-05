Koncepcia manažmentu vojenského personálu OS ráta so zvyšovaním platov

Dosah na rozpočet rezortu obrany by mal predstavovať sumu 60.237.941 eur ročne.

Bratislava 29. mája (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR chce postupne eliminovať a zastaviť pokles záujmu o štátnu službu profesionálneho vojaka. V koncepcii manažmentu vojenského personálu Ozbrojených síl (OS) SR, ktorú v stredu schválila vláda, počíta napríklad so zvýšením platov profesionálnych vojakov už v roku 2019. Dosah na rozpočet rezortu obrany by mal predstavovať sumu 60.237.941 eur ročne.



"Koncepcia nastavuje smerovanie implementácie bezpečnostnej, obrannej a vojenskej stratégie, Bielej knihy o obrane Slovenskej republiky a Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030 v oblasti vojenského personálu," vysvetľuje rezort v predložených materiáloch.



Ministerstvo v nich hovorí o dvoch etapách nevyhnutnej transformácie systému odmeňovania profesionálnych vojakov. "V prvej etape, týkajúcej sa bezodkladnej zmeny systému odmeňovania už v roku 2019, má ministerstvo obrany záujem vyčleniť potrebné finančné prostriedky. Dopad na rozpočet rozpočtovej kapitoly ministerstva obrany by ročne predstavoval sumu 60.237.941 eur," tvrdí rezort v predložených materiáloch.



V druhej etape chce rezort v rámci zdynamizovania investícií do rozvoja vojenského personálu v nasledujúcich rokoch finančné prostriedky v rámci zdrojových možností ďalej prehodnocovať a upravovať v prospech vojenského personálu.



Potrebu investícií do personálu zdôvodňuje rezort plnením úloh, ktoré pre profesionálnych vojakov vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Tie podľa jeho slov kladú vysoké nároky na ich psychickú odolnosť, fyzickú zdatnosť, profesionálnu odbornosť či bezúhonnosť a pripravenosť plniť povinnosti pri obrane štátu.



Koncepcia poukazuje nielen na bezodkladnú potrebu investovať do vojenského personálu, jeho prípravy, vzdelávania a rozvoja, ale aj na to, aby sa vložené investície zhodnotili a v budúcnosti Slovensku vrátili v podobe zlepšenej kondície, vyššej kvantite, kvalite a motivácii vojenského personálu.



Ambíciou a cieľom koncepcie je podľa ministerstva postupne eliminovať a zastaviť pokles záujmu o štátnu službu profesionálneho vojaka, zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť vojenského povolania, udržať, stabilizovať, motivovať a stimulovať skúsených, vzdelaných, vycvičených a jazykovo pripravených profesionálnych vojakov.



Rezort tiež ozrejmil, že koncepcia kladie dôraz najmä na výrazné zvýšenie peňažných náležitostí profesionálnych vojakov už v roku 2019, ktoré bude pokryté z prideleného rozpočtu rezortu obrany, a to návrhom novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Ďalej sa zameriava na spracovanie nového zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ale aj na zvýšenie kvality vzdelávania a prípravy profesionálnych vojakov, zvýšenie úrovne sociálneho, zdravotného, materiálneho zabezpečenia a kvality života vojakov a ich rodiny.