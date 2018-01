Korčok: Cesta k schváleniu počtu poslancov EP po brexite je ešte dlhá

Európsky parlament má v súčasnosti 751 členov. Po brexite by sa mal ich počet znížiť na 705 poslancov. Podľa Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) nesmie počet poslancov EP presiahnuť 750 a predsedu.

Bratislava 25. januára (TASR) – Návrh, ktorý vzišiel z Výboru pre ústavné veci (AFCO) Európskeho parlamentu (EP) ohľadom počtu jeho poslancov po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, berieme na vedomie, ale cesta k jeho schváleniu je ešte pomerne dlhá. Uviedol to štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok po stredajšom rokovaní vlády.



EP má v súčasnosti 751 členov. Po brexite by sa mal ich počet znížiť na 705 poslancov. Podľa Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) nesmie počet poslancov EP presiahnuť 750 a predsedu.



"Tento návrh berieme na vedomie, budeme ho analyzovať, ale cesta k schváleniu počtu poslancov EP, ktorá zohľadní odchod Veľkej Británie, je ešte pomerne dlhá a vedie cez jednomyseľnosť," upozornil štátny tajomník.



Brexit bude pre europarlament znamenať odchod 73 britských poslancov. Členovia AFCO navrhujú, aby sa 46 zo 73 uvedených mandátov ocitlo na tzv. paneurópskom volebnom zozname a ako rezerva pre rozširovanie Únie. Zostávajúcich 27 kresiel by sa malo rozdeliť medzi 14 krajín EÚ, ktoré sú proporčne znevýhodnené v počte europoslancov na počet obyvateľov.



V prípade Slovenska to znamená o jeden mandát viac a možnosť mať 14 zástupcov v zákonodarnom zbore EÚ. Najviac - o päť poslancov by si polepšili Francúzi a Španieli. Paneurópsky alebo celoeurópsky volebný zoznam je novinkou v histórii EÚ. Jeho zavedenie by znamenalo, že o 46 europoslancoch by hlasovali občania všetkých členských krajín EÚ.



Slovensko sa podľa Korčoka bude zaoberať takouto kandidátkou. Myslí si, že každý návrh by sa mal posudzovať z pohľadu toho, či prispeje k zvýšeniu účasti na voľbách. Slovensko malo v tých posledných v roku 2014 viac ako 13-percentnú účasť.



"Tu si môžeme položiť naozaj aj otázku, či kandidátka zložená z iných ako občanov SR dokáže pritiahnuť k voľbám našich občanov, či toto je práve ten moment, ktorým zabezpečíme oveľa vyššiu účasť na voľbách, ako to bolo na Slovensku pri ostatných voľbách do EP," skonštatoval Korčok.



V prípade budúceho rozšírenia Únie (najbližšie má k tomu Čierna Hora a Srbsko) bude "v rezerve" k dispozícii 16 poslaneckých miest.



O návrhu AFCO budú vo februári v Štrasburgu hlasovať v pléne všetci poslanci EP. Ak tento návrh odobria, prerozdelenie kresiel v europarlamente musí jednohlasne schváliť aj Európska rada, čiže hlavy vlád a štátov EÚ. Potom sa návrh opätovne vráti do europarlamentu na konečné hlasovanie.