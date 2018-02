Korčok: Čierna Hora má dobré šance, pokiaľ ide o európsku perspektívu

Čierna Hora podľa Korčoka zaznamenala za ostatných 12 rokov od obnovenia svojej nezávislosti obrovský a nespochybniteľný pokrok na ceste do európskych štruktúr.

Podgorica 20. februára (TASR) - Čierna Hora má všetky predpoklady zhostiť sa výziev eurointegračného procesu a naplniť tak očakávania svojich občanov. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Ivan Korčok v utorok počas návštevy tejto bývalej juhoslovanskej krajiny.



TASR o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ SR.



Nosnou témou rozhovorov s čiernohorskými partnermi boli otázky spojené s európskym smerovaním krajiny. Tá je lídrom eurointegračného procesu na západnom Balkáne a má otvorený najväčší počet prístupových kapitol.



"Čierna Hora má veľmi dobré šance, pokiaľ ide o jej európsku perspektívu. Samozrejme, sú tu isté domáce úlohy, ktoré je potrebné dotiahnuť, už dnes však pravidelne konštatujeme, že v mnohých oblastiach už Čierna Hora naplnila očakávania," povedal Korčok na stretnutí s čiernohorským ministrom zahraničných vecí Srdjanom Darmanovičom. Zároveň dodal, že k týmto očakávaniam patrí napríklad aj harmonizácia zahraničnej politiky s únijnou, rozvíjanie a budovanie regionálnej spolupráce a dobrých susedských vzťahov.



"Slovenská republika presadzuje na pôde EÚ princíp zásluhovosti, to znamená jasnú perspektívu členstva po splnení všetkých podmienok. Pre Čiernu Horu je to osobitne pokrok v kapitolách 23 a 24 vzťahujúcich sa na otázky právneho štátu," priblížil ďalej štátny tajomník.



Čiernohoskému premiérovi Duškovi Markovičovi Korčok pogratuloval k minuloročnému získaniu členstva v NATO a ocenil prácu, ktorú vláda odvádza pri implementácii náročných reforiem vyplývajúcich z prístupových kapitol EÚ.



"Na ceste do EÚ nie sú žiadne obmedzenia maximálnej rýchlosti, kto prvý splní podmienky, ten by mal mať právo ako prvý vstúpiť do Únie a nečakať na ostatných. Slovensko bude podporovať všetky kandidátske krajiny, ktoré idú dopredu a majú snahu ísť rýchlejšie a dôjsť ďalej, vrátane Čiernej Hory," uviedol Korčok, ktorý s premiérom krajiny hovoril aj o pokroku pri reformách v oblasti právneho štátu, boji s organizovaným zločinom a mediálnych slobodách.



Korčoka prijal aj čiernohorský prezident Filip Vujanovič, predseda parlamentu Ivan Brajovič.



Čierna Hora podľa Korčoka zaznamenala za ostatných 12 rokov od obnovenia svojej nezávislosti obrovský a nespochybniteľný pokrok na ceste do európskych štruktúr. Vybudovala si vlastné demokratické inštitúcie, stala sa členom relevantných medzinárodných organizácií, členom NATO, aktívnym prispievateľom do mechanizmov regionálnej aj globálnej spolupráce a bezpečnosti.



Slovenská republika podľa slov štátneho tajomníka vníma Čiernu Horu ako svojho priateľa a spojenca, a to aj v nadväznosti na historickú úlohu, ktorú pri referende o nezávislosti v roku 2006 zohral terajší minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.