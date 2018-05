Korčok: EÚ nehodnotí pozitívne rozhodnutie USA o odstúpení od dohody

Pripomenul, že Únia dobre vie, aj na základe hodnotení Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, že táto dohoda zatiaľ plní svoj účel, hoci to Američania vidia inak.

Brusel 14. mája (TASR) - Európania musia dokázať svoju jednotu a ochotu plniť aj naďalej jadrovú dohodu s Iránom. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok to uviedol v pondelok v rámci zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.



Korčok priznal, že na zasadnutí ministrov rezonoval aj úmysel Spojených štátov odstúpiť od jadrovej dohody s Iránom uzavretej v roku 2015.



"Najdôležitejšie teraz je, aby sa európske krajiny medzi sebou porozprávali a dohodli sa, ako ďalej pokračovať v tejto zásadnej veci. Odstúpenie USA od jadrovej dohody s Iránom je krok, ktorý v EÚ nehodnotíme pozitívne. Nemáme nič iné," upozornil Korčok. Pripomenul, že Únia "dobre vie", aj na základe hodnotení Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), že táto dohoda zatiaľ plní svoj účel, hoci to Američania vidia inak.



Korčok vyjadril nádej, že premiéri a prezidenti členských krajín EÚ sa k tejto téme vrátia aj v stredu v Sofii na summite o západnom Balkáne a nájdu potrebný konsenzus, pokiaľ ide o ďalšie plnenie tejto dohody a reakciu na prípadné americké sankcie voči európskym firmám a spoločnostiam z krajín, ktoré s Iránom budú spolupracovať.



"Nechcem hodnotiť to, čo hovorí americká strana, skôr, ako táto debata prebehne v Sofii," uviedol slovenský diplomat. Pripomenul, že pôvodným úmyslom bolo umožniť Iránu istý ekonomický rozvoj za to, že medzinárodné spoločenstvo získalo kontrolu nad jeho jadrovým programom a uistilo sa, že Teherán nebude využívať jadrovú energiu na iné ako na mierové účely. Pripustil, že tou druhou stranou mince sú nové ekonomické možnosti - pre Irán, ale aj pre Európanov -, a preto EÚ dúfa, že sa po oznámení z Washingtonu nedostane do akejsi špirály odvetných krokov. "Stále je tu priestor pre Európanov, aby svoju časť dohody plnili," dodal v závere.



Spravodajca TASR Jaromír Novak