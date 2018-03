Korčok: EÚ odsudzuje situáciu v Afríne a východnej Ghúte v Sýrii

V tejto súvislosti zdôraznil, že jediným trvalým riešením sýrskeho konfliktu, za čím stojí EÚ aj Slovensko, je politické riešenie dosiahnuté samotnými Sýrčanmi.

Brusel 19. marca (TASR) - Nikto nemôže viniť Európsku úniu z toho, že by zlyhala v úsilí o zastavenie bojov o Afrín alebo vo východnej Ghúte. Únia sa zapája do úsilia medzinárodného spoločenstva o politické riešenie občianskeho konfliktu v Sýrii, konštatoval v pondelok štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.



Ministri zahraničných vecí krajín EÚ v pondelok diskutovali so splnomocnencom OSN pre Sýriu Staffanom de Misturom a spoločne vyjadrili podporu úsiliu OSN dospieť k politickému riešeniu konfliktu v tejto krajine.



"Sedem rokov od vypuknutia občianskej vojny je 60 percent obyvateľov Sýrie v núdzi, 11 miliónov ľudí prišlo o strechu nad hlavou, máme 400.000 mŕtvych, vo východnej Ghúte dochádza k eskalácii násilia a každý deň prichádzajú o život desiatky ľudí. Dôsledkom sú milióny utečencov," zhrnul situáciu Korčok.



V tejto súvislosti zdôraznil, že jediným trvalým riešením sýrskeho konfliktu, za čím stojí EÚ aj Slovensko, je politické riešenie dosiahnuté samotnými Sýrčanmi. Únia preto podporuje mierové rokovania v Ženeve pod záštitou OSN ako jedinej legitímnej platformy na nájdenie široko akceptovaného a udržateľného riešenia konfliktu v Sýrii.



EÚ podľa Korčoka pomáha hlavne v humanitárnej rovine. Doteraz poskytla vyše 750 miliónov eur v podobe nevyhnutnej pomoci pre občanov Sýrie zasiahnutých vojnou. Ďalšie financie má priniesť medzinárodná darcovská konferencia v apríli, ktorá sa bude konať v Bruseli, Korčok však skonštatoval, že toto podujatie by malo zájsť "o krok ďalej" ako iba zhromaždiť potrebnú finančnú pomoc s predpokladom rekonštrukcie zničenej krajiny.



"Je zhoda na tom, že konferencia musí vyslať jasný politický signál všetkým tým, ktorí majú vplyv na režim Bašára Asada, aby sa stal súčasťou pokusu o politické riešenie konfliktu," opísal situáciu Korčok. Spresnil, že sa to týka konkrétne Ruska, Turecka a Iránu, aby "prinútili" Asada hľadať politické riešenie.



Novinári v Bruseli v pondelok kritizovali diplomatov EÚ, že Európa nedokázala zastaviť Turecko v obsadení kurdskej oblasti a mesta Afrín na severe Sýrie, čo si vyžiadalo desiatky obetí na životoch.



"Odmietam tvrdenia, kde je EÚ označovaná, že zlyhala. Celé medzinárodné spoločenstvo je zapojené do pokusu o riešenie situácie v Sýrii, ale ak jednotliví aktéri si riešia svoje osobitné záujmy, tak obeťou sú milióny ľudí. Toto EÚ odmieta a chce politické rokovania," zdôraznil Korčok.



Podľa ministrov zahraničných vecí EÚ vojenské operácie v Afrine dodávajú ďalší rozmer už aj tak zložitému konfliktu v Sýrii a komplikujú nájdenie politického riešenia. Ministri zároveň vyzvali na zabezpečenie okamžitého a neobmedzeného prístupu k humanitárnej pomoci pre civilné obyvateľstvo, predovšetkým vo východnej Ghúte.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)