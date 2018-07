Po návrate Lajčáka bude z Korčoka veľvyslanec a vráti sa Ružička

Miroslav Lajčák nepotvrdil, či bude Ružička nový štátny tajomník.

New York 21. júla (TASR) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Ivan Korčok, ktorý na čele rezortu zastupoval Miroslava Lajčáka počas jeho mandátu predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN, sa stane od jesene veľvyslancom SR vo Washingtone.



Naopak na ministerstvo zahraničných vecí sa vracia diplomat František Ružička, ktorý viedol Lajčákov tím v OSN. Súčasný predseda VZ OSN má konkrétnu predstavu o jeho ďalšom pôsobení, bude mu ponúknutá adekvátna pozícia. Miroslav Lajčák o tom informoval TASR v utorok na pôde OSN. Nepotvrdil, či bude Ružička nový štátny tajomník.



"Veľvyslanec Ružička mi odviedol skvelú prácu ako šéf kabinetu. Potvrdilo sa, že je veľmi dobre istým spôsobom zapísaný v prostredí OSN. Veľvyslanci ho poznajú, dôverujú mu a naozaj výrazným spôsobom prispel k tomu, že som sa mohol venovať svojej práci a že môžem dnes povedať, že som splnil svoje priority," uviedol Lajčák. Dodal, že po skončení jeho mandátu bude naďalej kmeňovým zamestnancom ministerstva zahraničných vecí.



Minister ubezpečil, že mu po návrate na ministerstvo bude ponúknutá adekvátna pozícia. "Mám veľmi konkrétnu predstavu o tom, čo s ním bude. Samozrejme, kým to nie je potvrdené, tak by som s tým nerád vychádzal na verejnosť," konštatoval. Na ministerstvo sa s Lajčákom vracajú aj ďalší dvaja zamestnanci ministerstva, ktorí posilnili jeho predsednícky kabinet.



Veľvyslancom SR vo Washingtone sa od jesene stane súčasný štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok. "To môžem potvrdiť. Ivan Korčok ako špičkový diplomat, je súčasťou systému a ten systém je založený na rotácii. Odviedol veľmi kvalitnú prácu ako náš stály predstaviteľ v Bruseli, ako štátny tajomník. Veľmi si vážim to, že prevzal na seba v súlade s našou dohodou aj moje zastúpenie navonok počas tohto roka," spresnil. Zároveň dodal, že uvoľnené miesto štátneho tajomníka nebude dlho prázdne.





osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová