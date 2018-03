Korčok: SR odmietla narážky Ruska o prechovávaní látky novičok

Ivan Korčok spresnil, že ohľadom tohto incidentu Rada ministrov nehovorila o žiadnych sankciách, EÚ však tomu bude aj naďalej venovať pozornosť.

Brusel 19. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ prijali v pondelok veľmi dôrazné vyhlásenie k útoku s použitím nervovoparalytickej látky novičok na území Británie. Slovensko zároveň verejne vyvrátilo narážky Ruska, že táto látka mohla pochádzať z našej krajiny, uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.



"Využil som rozpravu, aby som kategoricky odmietol akékoľvek spájanie Slovenska," opísal Korčok dianie v Rade ministrov. Spresnil, že v rovnakom duchu vystúpili aj šéfovia diplomacií Česka a Švédska ako ďalších podobne obvinených krajín.



"Toto považujeme za absurdné a neopodstatnené. Debata sa musí uberať tým smerom, aby Rusko rozptýlilo obavy z použitia látky, ktorá sa v Sovietskom zväze vyrábala v 70. a 80. rokoch, a odpovedalo na otázky Británie," dodal Korčok.



Podľa jeho slov sa európski diplomati jednomyseľne zhodli na tom, že zdieľajú obavy Spojeného kráľovstva, že je veľká pravdepodobnosť ruskej účasti na tomto útoku - aj preto, že sa nepodarilo rozptýliť logické súvislosti, ktoré hovoria o tom, odkiaľ táto látka pochádza. Taktiež uplynulo mnoho dní, počas ktorých Rusko malo možnosť verejne odpovedať na otázky zo strany Británie.



"Ešte nikdy nedošlo k použitiu takejto látky na európskom území. Stalo sa to na pôde členského štátu EÚ a nášho spojenca. Je tu silné vyjadrenie solidarity so Spojeným kráľovstvom a všetci si uvedomujeme, že keď sa toto mohlo stať, tak sa môže stať všetko, a keď voči jednej krajine, tak voči všetkým," upozornil Korčok.



Dodal, že európski diplomati požadujú vyšetrenie všetkých okolností a v ich spoločnom stanovisku sú jasne naformulované očakávania od Ruska, aby rozptýlilo všetky obavy, ktoré vznikli, pokiaľ ide o použitie látky novičok. EÚ v tejto súvislosti privítala príchod inšpektorov z Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorí by po preskúmaní útočnej látky mali vniesť viac svetla do celého prípadu.



Korčok spresnil, že ohľadom tohto incidentu Rada ministrov nehovorila o žiadnych sankciách, EÚ však tomu bude aj naďalej venovať pozornosť. Podľa jeho slov je viac ako isté, že na aprílovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci, ktoré bude venované vzťahom s Ruskom, sa bude opätovne hovoriť o útoku v Salisbury.



Spravodajca TASR Jaromír Novak