Korčok: Úzka spolupráca medzi EÚ a NATO prináša výsledky

Luxemburg 25. júna (TASR) - Terajšia dynamika vo vzájomných vzťahoch medzi Európskou úniou a Severoatlantickou alianciou je obrovským krokom vpred a motiváciou do budúcnosti. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) Ivan Korčok to povedal v pondelok k téme bezpečnosti a obrannej spolupráce v segmente rokovania Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) spoločnom s ministrami obrany v Luxemburgu.



Podľa Korčoka ide o logickú odpoveď na súčasné bezpečnostné výzvy, ktoré si vyžadujú spoločné a koordinované konanie nás všetkých ako príspevok k mieru a našej bezpečnosti.



TASR o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ SR.



"Slovenská republika podporuje úzku spoluprácu medzi EÚ a NATO. Je to zmysluplný model, ktorý prináša výsledky. Vojenskú mobilitu, spoluprácu v medzinárodných operáciách a zvyšovanie odolnosti proti hybridným hrozbám ako súbežné projekty v oboch organizáciách považujeme za priority s najväčším potenciálom. Veľkou príležitosťou na potvrdenie spolupráce medzi oboma organizáciami bude nadchádzajúci summit NATO - v tejto oblasti máme veľké očakávania," povedal štátny tajomník Korčok počas diskusie, na ktorej sa zúčastnil aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



Ako zdôraznil, Slovenská republika tiež podporuje aktivity zamerané na boj s hybridnými hrozbami, ktoré nemajú žiadne geografické hranice. Obe organizácie preto musia reagovať na tieto výzvy vo vzájomnej informovanosti.



Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ sa v samostatnom bode venovali aj situácii v Jordánsku, ktoré je neúmerne zaťažené prítomnosťou sýrskych utečencov. Európska únia na to reaguje mobilizovaním dodatočných nástrojov finančnej aj materiálnej podpory.



Slovenská republika je v Jordánsku prítomná prostredníctvom podpory rozvojovo-humanitárnych projektov. V roku 2016 bol schválený projekt vo výške 200.000 eur na podporu vzdelávania v oblastiach husto obývaných sýrskymi utečencami, uvádza sa v tlačovej správe MZVaEZ SR.



"Slovenská republika oceňuje a podporuje pozitívnu úlohu Jordánska a jeho príspevku k posilňovaniu stability v regióne, zvládania bezpečnostných výziev a významnej pomoci utečencom na svojom území. Podporujeme ekonomickú a politickú pomoc Jordánsku ako aj uvoľnenie ďalších 20 miliónov eur z prostriedkov EÚ na riešenie akútnych ekonomických problémov a transformácie hospodárstva tejto krajiny, ktorá je dnes domovom pre približne 1,3 milióna sýrskych utečencov a ročne na ich potreby vynakladá v prepočte takmer 1,5 miliardy eur, ktoré by inak mohli byť investované do rozvoja ekonomiky štátu," uviedol vo svojom vystúpení Korčok.



Jordánsko je dlhodobo závislé na zahraničnej pomoci. V posledných rokoch sa však v dôsledku konfliktov v Sýrii a Iraku - tradičných exportných destináciách pre jordánske výrobky - jeho rozpočtová situácia ešte zhoršila, konštatuje MZVaEZ SR.



Ministri počas pracovného obeda diskutovali o situácii v Jemene a vypočuli si správu osobitného splnomocnenca OSN pre Jemen Martina Griffithsa.



Popoludní sa venovali aktuálnej situácii v oblasti Afrického rohu a Červeného mora a zhodnotili pokrok v implementácii Globálnej stratégie EÚ.