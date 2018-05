Košice dostali certifikát Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019

Mesto Košice a Európske dobrovoľnícke centrum sa v memorande zhodli na podpore a posilnení partnerstva s dobrovoľníckymi centrami.

Košice 7. mája (TASR) - Z rúk riaditeľky Európskeho dobrovoľníckeho centra Gabrielly Civico prevzali v pondelok košickí viceprimátori Martin Petruško a Renáta Lenártová za prítomnosti bývalého primátora Košíc a súčasného podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho certifikát Košice – Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019.



Zástupcovia oboch strán zároveň podpísali memorandum, v ktorom sa dohodli na podpore dobrovoľníctva na miestnej úrovni v Košiciach a v širšom okolí, ak to kapacity mesta dovolia.







Mesto Košice a Európske dobrovoľnícke centrum sa v memorande zhodli na podpore a posilnení partnerstva s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníkmi vrátane príslušných organizácií v Košiciach a na realizácii odporúčaní zo Stratégie podpory rozvoja dobrovoľníctva v Európe uplatňujúc jej zásady v Košiciach. Obe strany chcú prispievať k zviditeľneniu a uvedomeniu si značky súťaže Európske hlavné mesto dobrovoľníctva v celej Európe.







"Dobrovoľníctvo má v Košiciach dlhodobú tradíciu, ale k jeho dynamickému rozvoju a rozšíreniu došlo až v posledných rokoch. Prispeli k nemu najmä významné športové a kultúrne podujatia v našom meste. Kandidatúrou na titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva sme od začiatku chceli oceniť a poďakovať za prácu mnohým Košičanom a neziskovým organizáciám. Ich činnosť možno nie je na prvý pohľad taká viditeľná, ale bez ich systematickej a trpezlivej práce v sociálnej oblasti, napríklad s bezdomovcami, s ľuďmi na hranici chudoby, v práci so zdravotne a telesne postihnutými alebo pri skrášľovaní svojho okolia a životného prostredia by naše mesto nebolo také krásne a úspešné," uviedla námestníčka primátora mesta Košice Renáta Lenártová.







Dobrovoľníctvo je podľa jej slov prejavom ich pozitívneho lokálpatriotizmu, pomáha budovať komunitu a súdržnosť, ktorú Košiciam mnohé mestá závidia.



"Naším cieľom je, aby široká verejnosť pochopila význam dobrovoľníctva v zmysle neoceniteľného prínosu pre celú spoločnosť. Rozšírime preto viaceré kampane, ktoré mesto robí – priame workshopy v školách pre nových dobrovoľníkov, pripravíme masívnu kampaň k Týždňu dobrovoľníctva a každoročné oceňovanie dobrovoľníkov. Titul začne síce oficiálne platiť až v roku 2019, už teraz však začíname systematicky pracovať a hľadať nové cesty podpory dobrovoľníctva," dodala Lenártová.