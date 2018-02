Situácia na cestách v Prešovskom a Košickom kraji sa už upokojila

Hasiči absolvovali desiatky výjazdov. Prevažne šlo o popadané stromy na vozovke, ktoré sa lámali v dôsledku ťažkého snehu.

Košice/Prešov 4. februára (TASR) – Situácia na cestách v Prešovskom a Košickom kraji sa po sobotňajšom (3.2.) a nočnom snežení upokojila, hasiči však absolvovali desiatky výjazdov. Prevažne šlo o popadané stromy na vozovke, ktoré sa lámali v dôsledku ťažkého snehu.



"Najhoršia situácia bola v okrese Vranov nad Topľou; niekoľko výjazdov bolo aj v okrese Snina. Celkovo sme mali od 20.00 do 05.00 h 20 výjazdov. Už je toho teraz ráno menej, noc bola rušná, teraz ešte dokončujú naši príslušníci rezanie stromov," uviedol pre TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove.



Teraz ráno odstraňujú popadané stromy v okrese Vranov nad Topľou a tiež v okolí Popradu. Situácia je v Prešovskom kraji pokojnejšia, prestalo snežiť.



"Momentálne je takmer všetko zjazdné, cesty 1. triedy sú väčšinou mokré, na cestách 2. a 3. triedy môže byť kašovitá vrstva snehu. Neprejazdný máme v kraji len jeden úsek od Malej Domaše smerom na obec Detrík v okrese Vranov nad Topľou," uviedol pre TASR dispečer Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Vranov nad Topľou Peter Šandrej. Na mieste hasiči i cestári odstraňujú popadané stromy.



Najhoršia situácia v Košickom kraji, čo sa snehu týka, je v okrese Sobrance. Veľa popadaných stromov je hlavne v úseku cesty medzi obcami Ruský Hrabovec a Ruská Bystrá. "Momentálne popadané stromy a konáre naši príslušníci stále odstraňujú. Situácia sa ráno upokojila, dá sa povedať, že od soboty podvečer sme mali 25-30 výjazdov," priblížil operačný dôstojník KR HaZZ v Košiciach.



Na cestách v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves bol v noci vyhlásený aj prvý kalamitný stupeň, ktorý krátko pred 05.00 h odvolali. Momentálne sú všetky cesty v Košickom kraji zjazdné, prevažne mokré, vo vyšších polohách sa môže nachádzať kašovitá vrstva snehu do dvoch centimetrov.



"Od polnoci ustálo sneženie, takže sa pokračovalo v dočisťovaní ciest, prepluhované bolo celé územie kraja. V okrese Spišská Nová Ves treba ešte prejsť niektoré úseky, v južnejších oblastiach ako Trebišov a Michalovce bolo toho sneženia menej, skôr tam narobil problém kombinácia dažďa a snehu, voda podmyla korene stromov, sneh ich zaťažil a vyvrátilo ich na vozovku. To je prípad uzavretej cesty medzi Ruským Hrabovcom a Ruskou Bystrou, tam máme nasadených štyroch pilčíkov a štyroch ďalších ľudí, spolu s hasičmi sa snažia cestu sprejazdniť," uviedla pre TASR prevádzková námestníčka Správy ciest Košického samosprávneho kraja Zuzana Feješová.



Pilčíci šli dočistiť aj úsek cesty medzi Ždaňou a obcou Skároš v okrese Košice – okolie, kde bol neprejazdný jeden pruh. Problémy so stromami a konármi, ktoré zasahovali do profilu vozovky, boli večer a v noci aj v oblastiach sedla Grajnár, obcí Folkmar, Mlynky a horského prechodu Súľová.



"Počas sobotňajšej dennej a nočnej služby až do nedele do 09.00 h sme posypali 3848 kilometrov a prepluhovali 5650 kilometrov ciest. V teréne bolo 54 sypačov a 24 ďalších mechanizmov; v nasadení bolo celkom 116 našich zamestnancov," uzavrela Feješová.