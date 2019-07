Košický kraj chystá sociálny podnik, zamestnať by mal absolventov škôl

Partnermi sociálneho podniku by mali byť stredné školy v Košiciach, Moldave nad Bodvou, Rožňave a Kráľovskom Chlmci, kde je vysoká miera nezamestnanosti, uviedol predseda kraja Rastislav Trnka.

Košice 29. júla (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje zriadenie sociálneho podniku, ktorý by pokrýval špecifické potreby v regiónoch. Sociálny podnik KSK by mal spolupracovať so strednými školami, sociálnymi zariadeniami aj Správou ciest KSK. Účelom má byť podľa predsedu kraja Rastislava Trnku rozhýbanie sociálneho podnikania.



"Zamestnať by sme v ňom chceli absolventov našich škôl, ktorí by sa takýmto spôsobom dokázali po skončení strednej školy zamestnať a získať tak základné pracovné návyky. Partnermi sociálneho podniku by mali byť stredné školy v Košiciach, Moldave nad Bodvou, Rožňave a Kráľovskom Chlmci, kde je vysoká miera nezamestnanosti," uviedol predseda kraja pre TASR.



Aktuálne je podľa neho v príprave zámer vytvorenia tohto sociálneho podniku, ktorý bude následne predložený krajským poslancom.