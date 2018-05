Kotleba odsudzuje interrupcie, zabitie detí počas holokaustu neodsúdil

V pléne, kde kotlebovci diskutujú sami so sebou, sedí len niekoľko poslancov iných politických strán.

Bratislava 28. mája (TASR) - V minulosti popieral holokaust, dnes obhajuje zákaz interrupcií a hovorí, že nikto nemá morálne právo zabrániť narodeniu detí. Zabíjanie nenarodených detí šéf ĽSNS Marian Kotleba v pondelok v pléne odmietol, ale dosiaľ nepovedal jasne svoj názor na holokaust, pri ktorom fašisti zabili milióny ľudí vrátane detí.



Do diskusie o návrhu ĽSNS zakázať interrupcie sa hlásia takmer výlučne kotlebovci. Odsudzujú interrupcie, ale ani jeden z nich nekritizuje zabitie detí počas holokaustu. Ani to, že ich kolega Milan Mazurek pred časom slovne útočil na moslimskú matku s dieťaťom, ktorých musela chrániť polícia. Na rodinu lietali vtedy kamene.



V pléne, kde kotlebovci diskutujú sami so sebou, sedí len niekoľko poslancov iných politických strán. Je to posledný bod programu. Po jeho prerokovaní sa rokovací deň skončí, hlasovať sa má až v utorok o 11.00 h.