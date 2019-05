Kováčika nepotrestali za dovolenie zastaviť vyšetrovanie Bašternáka

Podľa denníka SME Kováčik dozoroval prípad v čase, keď NAKA preverovala podozrivé fiktívne prevody bytov, za ktoré si, v súčasnosti už odsúdený Bašternák vypýtal vratku DPH za takmer dva milióny eur.

Bratislava 17. mája (TASR) – Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa vyhol trestu za to, že dovolil zastaviť vyšetrovanie daňového podvodu Ladislava Bašternáka. Informuje o tom vo svojom piatkovom vydaní denník Sme s tým, že ak by chcel Kováčika potrestať generálny prokurátor Jaromír Čižnár, musel by to urobiť ešte pred niekoľkými rokmi.



Kováčik dozoroval podľa denníka prípad v čase, keď Národná kriminálna agentúra (NAKA) prvýkrát preverovala podozrivé fiktívne prevody bytov, za ktoré si, v súčasnosti už odsúdený Bašternák vypýtal vratku DPH za takmer dva milióny eur. So závermi policajnej vyšetrovateľky, ktorá vyšetrovanie v roku 2014 zastavila, sa Kováčik stotožnil a podporil ju.



"Kauzu začali opätovne preverovať až v marci 2016, keď na pochybnosti vyšetrovania upozornili médiá. V rozsudku Krajského súdu Bratislava senát Petra Štifta píše, že podvod, ktorý spáchal Bašternák, bol triviálne učebnicový," uvádza denník. Bez trestu zostala vyšetrovateľka, ktorá prípad zastavila, pretože koncom minulého roka odišla do dôchodku a trest nedostane ani Kováčik.



Generálna prokuratúra argumentuje rozdielnymi právnymi názormi. "Rozdielnosť právnych názorov prokurátorov nie je bez zistenia ďalších zákonných podmienok dôvodom na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania," uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. Ako podotkla, aj keby generálny prokurátor dospel k inému záveru, objektívna lehota na prípadné disciplinárne konanie už uplynula.



Keď v roku 2016 na pochybnosti pri vyšetrovaní podvodu upozornili novinári, Kováčik nariadil prípad opäť preveriť. Čižnár v lete 2016 na tlačovej besede s Kováčikom povedal, že prokuratúra vykonala previerku a boli tam konštatované pochybenia, minimálne, že zastavenie bolo absolútne predčasné. Hlbšie však prokuratúra pochybenia neriešila.