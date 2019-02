Kovács: Záujem Maďarov o turistickú návštevu SR dramaticky narastá

Kým v roku 2015 prišlo zhruba okolo 65.000 návštevníkov, predminulý rok bola prekonaná hranica 110.000, spresnil Zoltán Kovács.

Budapešť 21. februára (TASR) - Návštevnosť turistov z Maďarska v posledných rokoch dramaticky narastá. Konštatoval to vo štvrtok v Budapešti pre TASR generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR Zoltán Kovács po otvorení 42. ročníka medzinárodnej výstavy cestovného ruchu Utazás 2019 na budapeštianskom výstavisku Hungexpo Budapesti Vásárközpont.



"Kým v roku 2015 prišlo zhruba okolo 65.000 návštevníkov, predminulý rok bola prekonaná hranica 110.000 a čísla za prvý štvrťrok 2018 naznačujú, že tento rekord bude prekonaný," spresnil Kovács s poznámkou, že Maďarsko je síce návštevnosťou v SR na štvrtom mieste, ale má tendenciu dostať sa oveľa vyššie.



Podľa jeho slov vystavuje v stánku Slovenskej republiky deväť spoluvystavovateľov, väčšinou sú to oblastné organizácie, ktoré prostredníctvom účasti na materskom stánku ministerstva môžu prezentovať svoje regióny. "Sú tu silne zastúpené tradičné regióny Tatier, Liptova, potom sú to Donovaly, ale dnes sa tu už prezentujú aj mestá, Bratislava, veľmi silnú prezentáciu majú aj Košice, potom tu máme aj wellness hotely či golfové zariadenia," povedal generálny riaditeľ.



Kovács zdôraznil, že v roku 2018 sa podarilo presadiť zákon na zníženie DPH pre ubytovacie zariadenia. "Neočakávame, že by teraz hotely rapídne znižovali ceny o túto DPH, ale konečne sa im vytvorí priestor na to, aby im zostala nejaká rezerva na ďalší rozvoj, na budovanie infraštruktúry, doplnkových služieb, aby aj tí zamestnanci boli lepšie zaplatení, a tým to určite prispeje k skvalitneniu poskytovaných služieb," dodal.



Turizmus je na Slovensku obohatený novými atrakciami, adrenalínovými možnosťami, novými službami v hoteloch, čo podľa Kovácsa predtým nebolo. Poznamenal, že Maďari boli pred desiatimi rokmi zvyknutí chodiť na lyžovačky, a to bolo takmer všetko. Dnes už chodia do jaskýň, chodia navštevovať hrady a zámky, obľúbené sú wellness či gastronomické zariadenia, ale ožíva aj vinársky turizmus.



Štefan Oravec zo Združenie pltníkov Dunajec – Majere povedal, že na Utazás chodia zástupcovia združenia už asi 20 rokov. "Maďari vyhľadávajú Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, z poľskej strany Zakopané a veľmi sa im páči u nás v Pieninách na splave Dunajca. Je to pre nich taká rarita, lebo oni majú väčšinou stojaté rieky, u nás tá rieka je dosť prudká, tešia sa, čiže veľmi sa im to páči a sú veľmi spokojní dolu, keď vystupujú z plte," podčiarkol.



Utazás je najvýznamnejším veľtrhom cestovného ruchu v Maďarsku. Do nedele (24. 2.) na ňom vystavuje 300 vystavovateľov z 30 krajín sveta. Zahraničným čestným hosťom tohto ročníka veľtrhu je Alžírsko.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)