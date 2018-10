Krajčí: Navýšenie platov sestier je nedostatočné

Návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2019 počíta s tým, že platy slovenských zdravotných sestier v budúcom roku porastú až do výšky 16 percent.

Bratislava 1. októbra (TASR) - Navýšenie tarifných platov sestier a pôrodných asistentiek o 10 percent nie je dostatočné. V priemere je potrebné dosiahnuť ich plat na úrovni 110 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve, aby si ich Slovensko dokázalo udržať. Uviedol to poslanec Národnej rady SR za OĽaNO Marek Krajčí v reakcii na dohodu ministerstiev financií a zdravotníctva ohľadom platov sestier a pôrodných asistentiek.



Návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2019 počíta s tým, že platy slovenských zdravotných sestier v budúcom roku porastú až do výšky 16 percent. Pôrodné asistentky by mali mať platy zvýšené o 10 percent. Podľa návrhu by rezort zdravotníctva mal mať budúci rok rozpočet vo výške 5,2 miliardy eur. Financie by mali poslúžiť okrem zvýšenia platov zdravotníckeho personálu aj na rekonštrukcie, zdravotnícku techniku, skríningy či na odvrátiteľné úmrtia.



V súvislosti s rozpočtom pre rezort hovoril minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) o historických číslach. "Prvýkrát v histórii bude mať zdravotníctvo k dispozícii financie v sume 5,2 miliardy eur. Mám na mysli prostriedky, ktoré sú v systéme verejného zdravotníctva, zdravotné poistenie, ale aj celkové prostriedky, ktoré sú predmetom transferu do kapitoly rozpočtu ministerstva zdravotníctva," uviedol Kažimír.



Ide tak podľa neho "o najväčší rozpočtovaný medziročný rast výdavkov pre sektor zdravotníctva medzi rokmi 2018 a 2019, to znamená, medzi rozpočtom tohto roku a plánom na budúci rok". "Rozdiel je vyše 300 miliónov eur. Plánujeme nárast výdavkov v objeme 6,2 percenta medzi rokmi 2018 a 2019," priblížil Kažimír.



"O historicky najvyšších výdavkoch bude môcť minister financií hovoriť takmer pri každej kapitole nového rozpočtu, pretože strana príjmov mu rastie rekordne dobre. Nehovoriac o tom, že takmer pri každom rezorte môže minister financií každoročne hovoriť o rekordných výdavkoch, pretože tie rastú každý rok z jednoduchého dôvodu, ktorým je inflácia," uviedol Krajčí.



Zároveň poukazuje na septembrovú prognózu Inštitútu finančnej politiky, podľa ktorej v roku 2018 budú mať zdravotné poisťovne lepší výber o 338 miliónov eur vďaka vyššej zamestnanosti. "Ak vo svetle dobrých príjmov do rozpočtu prezentuje minister zrušenie percenta, ktorým mal štát platiť za svojich poistencov, je to len jasným dôkazom toho, že tento rok by bol príspevok štátu pre svojich poistencov ešte nižší, ako bol minulý rok. Pokiaľ by ho nezrušili, každý by reálne videl, ako by toto percento opäť kleslo," doplnil Krajčí.