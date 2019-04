M. Krajčí: Štát by mal namiesto špekulovania dokončiť projekt Rázsochy

Najnovšie rokovania o odkúpení súkromnej nemocnice Penty štátom sú podľa opozičného hnutia OĽaNO nevhodné, pretože projekt nebude spĺňať to, čo slovenské zdravotníctvo potrebuje.

Bratislava 25. apríla (TASR) - Štát by nemal špekulovať, ale okamžite by mal dokončiť projekt Rázsochy. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok povedal člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO).



"Žiadame preto predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby prestal ťahať slovenských pacientov za nos a nezakrýval neschopnosť posledných vlád Smeru-SD. Žiadame ho, aby čím skôr dokončil projekt Rázsochy a zlepšil podmienky slovenským lekárom tak, aby neodchádzali do zahraničia, prípadne k súkromníkom," povedal Krajčí.



Nemocnicu na Rázsochách označil poslanec "za tunel Višňové slovenského zdravotníctva". Pripomenul, že doterajšia výstavba skeletu na Rázsochách, ktorá sa začala približne pred 30 rokmi, stála 80 miliónov eur. Ďalších 65 miliónov stálo udržiavanie a stráženie stavby.



Pellegrini sa spolu s ministerkou zdravotníctva SR Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD) a odborníkmi stretli v stredu (24. 4.) so zástupcami Penty. Rokovali o možnosti odkúpenia rozostavanej nemocnice Bory v bratislavskej mestskej časti Lamač. Táto nemocnica však podľa premiéra nespĺňa parametre toho, čo potrebuje veľká moderná univerzitná nemocnica v Bratislave. Preto chce v najbližšom období presvedčiť skupinu Penta, aby štátu ponúkla svoju nemocnicu budovanú v lokalite Bory, ktorej projekt by však bolo potrebné rozšíriť.



Otázku nemocnice podľa Pellegriniho treba doriešiť počas mája. Premiér pripúšťa, že pokiaľ sa budú stavať Rázsochy, nová štátna univerzitná nemocnica by za tou súkromnou na Boroch mohla meškať asi dva roky. Postavená by tak mohla byť okolo roku 2024.



Zástupcovia lekárov, ktorí sa na rokovaní zúčastnili, sú za postavenie Rázsoch. Zhodujú sa na tom, že štát potrebuje komplexnú univerzitnú nemocnicu aspoň s 1000 lôžkami.