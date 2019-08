Krajňák chce príspevok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Pomerne dobrá vybavenosť škôl multimediálnou technikou nepriniesla v edukácii žiakov zo SZP výrazne pozitívny posun v rozvíjaní digitálnej gramotnosti žiakov, poznamenal Peter Krajňák.

Bratislava 5. augusta (TASR) - Z inšpekčných zistení Štátnej školskej inšpekcie vyplýva, že žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) patria k menej úspešným žiakom, ktorí nezvládajú prechod z nižšieho stupňa vzdelávania na vyšší stupeň. Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Peter Krajňák (Most-Híd) na sociálnej sieti uviedol, že súčasný príspevok na žiakov zo SZP by nahradil novým príspevkom na darovanie šancí vo výchove a vzdelávaní na žiakov zo SZP v základnej škole.



Podľa Krajňáka v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu k potrebám žiakov zo SZP v súvislosti s chudobou je nevyhnutné vnímať potrebu finančných prostriedkov v rodine žiaka na zabezpečenie účasti žiaka na aktivitách školy, ako napríklad exkurzie, plavecký výcvik či výlet. "Na druhej strane aj potrebu finančných prostriedkov na spotrebný materiál, potrebný na účely výchovno-vzdelávacieho procesu, ako napríklad školská taška alebo úbor na telesnú výchovu. Tieto náklady navrhujem financovať nenormatívnym spôsobom prostredníctvom príspevku na žiaka zo SZP s potrebami súvisiacimi s chudobou," poznamenal štátny tajomník rezortu školstva s tým, že súčasný príspevok na žiakov zo SZP by sa nahradil novým príspevkom na darovanie šancí vo výchove a vzdelávaní na žiakov zo SZP v základnej škole.



"Pomerne dobrá vybavenosť škôl multimediálnou technikou nepriniesla v edukácii žiakov zo SZP výrazne pozitívny posun v rozvíjaní digitálnej gramotnosti žiakov," poznamenal Krajňák. Ako doplnil, zavedenie nového príspevku by súviselo s celkovou zmenou podpory výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP v základných školách. V rámci nenormatívneho príspevku na darovanie šancí žiakov základnej školy by Krajňák videl financovanie týchto nákladov vo vybavení tried didaktickou technikou a učebnými pomôckami, na prevenciu a zabránenie prenosu nákazy prenosného ochorenia, ale napríklad aj na zabezpečenie chýbajúcich pomôcok nad rámec dotácie na školské potreby poskytnuté Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



"Zavedenie nenormatívneho príspevku na darovanie šancí žiakom základných škôl by malo dosah na rozpočet v kapitole Ministerstva vnútra SR a konkrétne by sa týkalo 40.288 žiakov," konkretizoval Krajňák. Ako doplnil, príspevok na žiaka základnej školy na darovanie šancí vo výchove a vzdelávaní by sa týmto krokom znížil zo súčasných 150 na 50 eur na žiaka zo SZP, čo by predstavovalo ročný dosah vo výške 2.014.400 eur.



Navrhovaná zmena na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP by si podľa Krajňáka žiadala právnu úpravu školského zákona a zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.