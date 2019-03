KRAJNIAK: Presne viem, koho vymenujem za predsedu vlády SR

Hosťom Pavla Demeša v relácii POVOLANIE PREZIDENT je kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Milan Krajniak.

Som človek, ktorý chce ľuďom ukázať, že aj v prezidentskej funkcii je možné pomáhať konkrétnymi činmi, ktoré národ pocíti. V relácii POVOLANIE PREZIDENT na TABLET.TV to uviedol kandidát na prezidenta SR Milan Krajniak.



Predvolebnú prezidentskú kampaň Krajniak zakladá na pozitivizme a osobnom kontakte s voličmi. "Dal som si záväzok, že navštívim čo najviac miest a obcí. Bol som v Novej Sedlici, ktorá je najvýchodnejšou obcou Slovenska, tiež v Záhorskej Bystrici, v najzápadnejšej obci, v Oravskej Polhore, najsevernejšej, a tiež aj v Patinciach, ktoré sú najjužnejšou obcou," menoval v tejto súvislosti. Zdôraznil, že doposiaľ získal dôveru 25,135 občanov, ktorí svojím podpisom podporili jeho kandidatúru.



V prípade, že by predvolebné prieskumy k marcovým prezidentským voľbám preukázali pokles jeho preferencií, vzdať sa v prospech iného kandidáta neplánuje. "Nebudem politicky kšeftovať s dôverou občanov. Nebolo by to dôstojné," poznamenal.



Krajniakov volebný program počíta s tromi prezidentskými prioritami. "Ak dostanem dôveru ľudí, za budúceho predsedu vlády vymenujem iba takého kandidáta, ktorého vládna väčšina vopred v parlamente schváli zákony o exekučnej amnestii, o rodičovskom bonuse a daňovej spravodlivosti," spresnil.



Z pohľadu zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov by Krajniak v prípade volebného úspechu dbal na udržiavanie dobrých vzťahov so susednými krajinami – Českou republikou, Maďarskom, Rakúskom a Poľskom, Ukrajinu nevynímajúc. Pri výkone zahraničnej politiky by sa spolu s predsedom vlády, ministrom zahraničných vecí a ministrom obrany usiloval nájsť spoločný pohľad na formovanie vzťahov so zahraničím.



Prvou oficiálnou zahraničnou návštevou Krajniaka, v prípade zvolenia za prezidenta, by bola návšteva Českej republiky. "Dobré vzťahy s našimi susedmi považujem za absolútnu prioritu. Vieme, že keď je v susedských vzťahoch niečo, čo pokoj a harmóniu narúša, taký život je utrpením. Myslím si, že súčasné vzťahy sú dobré, ale aktívne by som chcel prispievať k tomu, aby sa rozvíjali," skonštatoval.



Krajniak dodal, že pre Slovensko je potrebné mať dobré vzťahy aj s veľmocami ako Rusko, USA či Nemecko. "Veľmoci nemajú priateľov, majú iba záujmy. Preto by sme s rozumom mali pristupovať k názorom veľkých štátov ako USA, Rusko a Nemecko. Za výzvami na priateľstvo sa skrývajú ekonomické aj bezpečnostné záujmy a mali by sme vedieť niekedy slušne povedať nie," uviedol.



Spomedzi svetových politicky aktívnych osobností Krajniak ako politickú inšpiráciu vyberá talianskeho ministra vnútra Salviniho. "Je to príklad politika, ktorý dokázal, že to, čo sľubuje pred voľbami, to naozaj splní. O to by som sa chcel usilovať aj ja. Radšej budem sľúbovať menej, ale keď to sľúbim, tak to dodržím," povedal na TABLET.TV. V tejto súvislosti spomenul aj českého exprezidenta Václava Klausa či poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Z doterajších prezidentov Slovenskej republiky si najviac váži Michala Kováča.



