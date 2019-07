Krajský súd neeviduje prekážky v odvolacom konaní v prípade Nishita T.

Incident slovenského občana, pôvodom z Indie, s dvoma mužmi sa odohral pred viac ako rokom a pol v centre Bratislavy.

Bratislava 6. júla (TASR) - Krajský súd (KS) v Bratislave neeviduje procesné prekážky v odvolacom konaní - verejnom zasadnutí v prípade Inda Nishita T., ktoré je naplánované na štvrtok 11. júla. TASR o tom informoval hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.



Nishita T. v polovici októbra minulého roku Okresný súd (OS) Bratislava I oslobodil spod obžaloby Krajskej prokuratúry (KP) Bratislava, keď bol pôvodne obžalovaný z vraždy a ublíženia na zdraví. Incident slovenského občana, pôvodom z Indie, s dvoma mužmi sa odohral pred viac ako rokom a pol v centre Bratislavy.



"Rozhodovanie súdu nebolo ľahké a jednoduché. V skutkových otázkach, kde existujú pochybnosti, musí ich súd vyhodnotiť v prospech obžalovaného. Je potrebné zdôrazniť, že predseda senátu nikdy nemôže prihliadať na informácie, ktoré zaznejú v médiách. Názory verejnosti sa nemôžu premietnuť do rozhodovania súdu. V danej trestnej veci bolo vykonané rozsiahle dokazovanie," povedal predseda senátu OS Bratislava I v zdôvodnení rozsudku minulý rok v októbri. Poukázal pritom na nahrávky z kamerového systému z Veľvyslanectva SRN. Súd dospel k záveru, že skutok napĺňa atribúty nutnej obrany v zmysle Trestného zákona.



Ak mal Nishit T. pri sebe nože, nemohlo mu to podľa súdu priťažovať. "Skutočnosť, že obžalovaný ich použil na svoju obranu, svedčia viaceré dôkazy a najmä kamerový záznam," uviedol vtedy predseda senátu. Osoba brániaca sa nemusí zvoliť najmiernejší spôsob obrany, dodal okrem iného sudca. "Boli to poškodení, ktorí vyprovokovali konflikt a značne agresívne napádali obžalovaného," doplnil. Obžalovaný sa podľa predsedu senátu mohol obávať nielen o svoje zdravie, ale aj o svoj život.



Dozorujúci prokurátor Michal Šúrek vtedy podal dovolanie. Prokurátor si stojí za pôvodnou obžalobou a nemienil ju prekvalifikovať. Pozostalí, teda poškodení, podali odvolanie vo veci odškodného. Sudca zároveň vydal po vynesení rozsudku príkaz na okamžité prepustenie Nishita T. z väzby, voči ktorému nebol prípustný opravný prostriedok.



Potýčka pre taxík sa odohrala počas noci na jeseň 2017 v centre Bratislavy, v blízkosti Veľvyslanectva SRN. Slovák, pôvodom z Indie, použil nôž voči 37-ročnému Bratislavčanovi Branislavovi B., ktorý následkom rezného poranenia podľahol. Ďalšiemu poškodenému vtedy spôsobil rezné poranenia. Incidentu predchádzal verbálny konflikt, o čom svedčia aj kamerové záznamy. V minulosti mal byť Ind údajne verbálne napádaný pre svoj pôvod. Útoky však na polícii nikdy neohlásil.