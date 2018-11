Lekár Hronec: Krátky poobedňajší spánok je lepší ako dlhé vyspávanie

O tom, ako zlepšiť svoj spánok, porozprával lekár zo Spánkového laboratória Ján Hronec.

Hoci je dĺžka spánku potrebná na regeneráciu organizmu individuálna, pri snahe o úpravu spánkového režimu sa neodporúča spať dlhšie ako osem hodín. Vítané je však poobedné zdriemnutie, ktoré naštartuje metabolizmus na zvyšok dňa. O tom, ako zlepšiť svoj spánok, porozprával lekár zo Spánkového laboratória Ján Hronec.



"Platí, že akýkoľvek spánok dlhší ako osem hodín je škodlivejší, ako spánok krátky. Ak máte možnosť poobede si zdriemnuť, využite ju. Opäť ale platí, že menej je viac. Nespite preto dlhšie ako dvadsať minút, aby ste nenabúrali svoj nočný spánok," upozorňuje Hronec.



Za základom dobrého spánku podľa odborníka stojí súbor viacerých faktorov. V prvom rade ide o vhodnosť prostredia. Spálňa by mala byť dostatočne tmavá, s teplotou okolo 18 stupňov Celzia v lete aj v zime. Pred spánkom je potrebné dobre vyvetrať, aby sa vzduch vyčistil. Počas zimných mesiacov neodporúča spať v prekúrenej izbe. Namiesto toho je podľa Hronca vhodnejšie udržiavať v miestnosti stálu teplotu.



"Keďže spálňa je miesto vyhradené na spánok, odstráňte z nej všetky rušivé elementy ako televízor, počítač či blikajúce svetielka. Vhodná je aj investícia do kvalitného matraca a ortopedického vankúša, ktoré zvýšia váš komfort počas noci," pripomína. Počas horúcich letných nocí odporúča vyhýbať sa ventilátoru, ktorý podporuje nervozitu. Je lepšie dbať na to, aby boli na izbe pozatvárané okná a stiahnuté žalúzie. Tým sa dá predísť zbytočnému vyhrievaniu miestnosti.



Pri problémoch so spánkom treba dbať aj na zdravú životosprávu. Vylúčenie alkoholu, kofeínu, nikotínu a ťažkých mastných jedál pred spánkom by malo byť samozrejmosťou. "Napriek podporovaniu pravidelnej fyzickej aktivity nie je vhodné krátko pred plánovaným spánkom ani intenzívne cvičenie, či veľká fyzická záťaž. Existuje mylná predstava, že pred spánkom sa treba na poslednú chvíľu vyčerpať a unaviť. Ak to preženieme, dosiahneme často opak – problémy so zaspaním," zdôraznil odborník.



Tesne pred spánkom by sa už v posteli nemali riešiť závažné pracovné ani osobné problémy. Ak je to čo len trochu možné, mobilný telefón, či už pracovný alebo súkromný, by mal ostať pred dverami spálne. "Často pomáhajú pri zaspávaní príjemné spomienky alebo predstavy," dodal Hronec.