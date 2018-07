Krčméry: Aj Slovensko patrí k štátom, čo rozhodujú o stave Zeme

Slovensko sa takto podľa rektora Krčméryho dostáva do skupiny krajín, ktoré začínajú spolurozhodovať o zdravotnom stave planéty Zem.

New York 18. júla (TASR) - Slovensko sa dostáva do skupiny krajín, ktoré začínajú spolurozhodovať o zdravotnom stave planéty. Vyhlásil to Vladimír Krčméry, dlhoročný humanitárny pracovník, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠZaSP) v Bratislave a Dobrovoľník roka 2017, ktorý na pôde Organizácie Spojených národov hovoril o zdraví či demokracii.



Krčméry sprevádzal vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho. Ten v pondelok (16.7.) v OSN predstavil prvú dobrovoľnú správu o tom, ako bude Slovensko plniť ciele udržateľného rozvoja.



"Je úžasné, že Slovensko sa prihlásilo k Agende 2030, ktorá je následníkom miléniových cieľov. Zdôrazňuje, že za zdravie planéty nie sú zodpovedné len bohaté krajiny, ale všetky," povedal Krčméry.



Slovensko sa takto podľa jeho slov dostáva do skupiny krajín, ktoré začínajú spolurozhodovať o zdravotnom stave planéty Zem.





Za jednu z priorít označil Krčméry zníženie veľkých vekových rozdielov v dĺžke života medzi mužmi a ženami a krajinami tretieho sveta a tými bohatými. Tieto rozdiely podľa jeho slov spôsobujú "úžasnú ekonomickú nerovnováhu".



Poukázal na to, že napríklad rozdiely v strednej dĺžke života medzi Európskou úniou a Indiou a juhovýchodnou Áziou sú 20-30 rokov. "Teda zomiera ekonomicky najsilnejšia skupina obyvateľov," vysvetlil s tým, že to treba zmeniť.



