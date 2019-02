KSS a Vzdor-SP predložili spoločnú kandidačnú listinu do eurovolieb

Lídrom kandidačnej listiny je Jozef Hrdlička, predseda KSS.

Bratislava 25. februára (TASR) - Komunistická strana Slovenska (KSS) a Vzdor – strana práce (Vzdor-SP) predložili spoločnú kandidátku do Európskeho parlamentu. TASR o tom informovali predseda Vzdoru-SP Miroslav Pomajdík a predseda KSS Jozef Hrdlička.



Lídrom kandidačnej listiny je Jozef Hrdlička, predseda KSS. Ako uviedli vo svojom vyhlásení, "postupujú ako koalícia strán a vstupujú do volieb s cieľom presadzovania skutočne ľavicovej politiky aj na pôde Európskeho parlamentu".



"Je to veľký krok k zjednoteniu všetkých skutočne ľavicových strán na Slovensku. Sme otvorení spolupráci aj s inými stranami, ktoré majú podobné programové hodnoty ako my," uviedol Hrdlička.



"Vidíme reálny cieľ, že naši zástupcovia posilnia rady poslancov zastupujúcich ľavicové hodnoty na európskej pôde a zároveň posilnia naše aktivity v boji proti 'fašizujúcej sa' spoločnosti. Sme svedkami, že EÚ nezvláda nárast šovinizmu a fašizmu v jednotlivých členských krajinách a svojím konaním iba vytvára na to podmienky," poznamenal Pomajdík.