Kto chce začať športovať, musí mať reálne ciele, radí odborníčka

Podľa odborníčky je tiež vhodné vyhnúť sa stereotypu, aby pohyb človeka bavil. Je veľa ľudí, ktorí nemajú vzťah k behu či posilňovni, avšak existuje množstvo iných športov, z ktorých sa dá vybrať.

Bratislava 3. júna (TASR) - Pohyb je dôležitý pre telo i zdravie, avšak pre človeka, ktorý nemá vzťah k športu alebo sa predtým hýbal len nepravidelne, môže byť zo začiatku ťažšie vytvoriť si návyk na pravidelný pohyb. "V prvom rade je dôležité dať si hneď na začiatku reálne a dosiahnuteľné ciele. Nefantazírujte, nepreceňujte seba a svoje schopnosti. Nikto nečaká, že už o mesiac odbehnete maratón," hovorí výživová špecialistka a koučka Martina Dvořáková.



Radí zadeliť si svoje vlastné méty, ktoré možno dosiahnuť postupne, krok po kroku. Napríklad odbehnúť pár okruhov okolo domu, zaplávať niekoľko dĺžok alebo sa vrátiť do detských čias a poskákať si na švihadle. Po splnení úlohy si treba stanoviť nový, vyšší, ale pritom stále dosiahnuteľný cieľ. Postupné zdolávanie mét robí radosť a motivuje do ďalších výziev.



Podľa odborníčky je tiež vhodné vyhnúť sa stereotypu, aby pohyb človeka bavil. Je veľa ľudí, ktorí nemajú vzťah k behu či posilňovni, avšak existuje množstvo iných športov, z ktorých sa dá vybrať. "Či už zvolíte plávanie, bedminton alebo vyrazíte s rodinou na bicykle, je to v podstate jedno. Dôležité je, aby vám pohyb robil radosť. Snažte sa ho zaradiť do svojho programu aspoň niekoľkokrát do týždňa po 40 minút," odporúča Dvořáková.



Strach zo zlyhania či z nedostatku vlastnej motivácie možno účinne oklamať tým, že človek o svojom cieli povie rodine, kamarátom, kolegom alebo sa oň podelí na sociálnych sieťach. Ešte ideálnejšie je, ak sa do športovania zapoja aj blízki ľudia. Pri športe s niekým ďalším je nielen väčšia zábava, ale zároveň sa v ťažších chvíľkach môžu vzájomne motivovať či súperiť.



Rovnako dôležité ako pohyb sú zdravá strava a pitný režim. "Naša strava musí obsahovať dostatok všetkých živín v správnom pomere, aby sme nehladovali alebo nejedli zbytočne veľa," radí Dvořáková. Vyvážená strava a pitný režim pomôže vyhnúť sa únave, vyčerpaniu a nervozite.