E. Kukan: Spojeným štátom nemôžeme donekonečna ustupovať

Štrasburg 15. marca (TASR) – Napriek záujmu o čo najlepšiu spoluprácu so Spojenými štátmi im nemôžeme donekonečna ustupovať a na jednostranné rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa zaviesť clá na dovoz ocele a hliníka musíme reagovať negatívne - protiopatrenia sú však už zúfalé gesto, povedal pre TASR slovenský europoslanec Eduard Kukan.



Zavedenie ciel vo výške 25 percent na dovoz ocele a desiatich percent na dovoz hliníka je podľa neho "veľmi zlý krok, ktorý môže mať ďalekosiahle následky". Zároveň to predstavuje "veľmi zlý signál", pretože USA boli doteraz vždy proti "protekcionizmu, chráneniu vlastného trhu oficiálnymi zásahmi", povedal Kukan - člen Výboru EP pre zahraničné veci - po zasadnutí Európskeho parlamentu vo štvrtok v Šrasburgu.



Európska únia podľa neho síce na oznámenie o clách reagovala negatívne, ale 'ostáva pri zemi'. "Sme realisti, vieme, aká je Amerika mocná, vieme, akú má hospodársku silu, a vždy hovoríme, že Amerika je náš najbližší spojenec, chceme s nimi spolupracovať za každej situácie, ale to neznamená, že budeme tolerovať takéto jednostranné veci, ktoré americký prezident urobil," povedal slovenský europoslanec.



Dodal tiež, že napriek "záujmu o čo najúčinnejšiu spoluprácu s USA nemôžeme donekonečna ustupovať a na túto jeho (Trumpovu) iniciatívu musíme reagovať negatívne".



S protiopatreniami, ktoré už v reakcii na rozhodnutie šéfa Bieleho domu avizovala Európska komisia, by bol Kukan radšej opatrný. "To je už také zúfalé gesto. Skôr by sme so Spojenými štátmi mali rokovať o riešení, pretože protiopatrenia - to znamená ísť do otvorenej vojny."



O vplyve nových ciel na pracovné miesta v EÚ, na investície podnikov z Únie a na ceny ich produktov, ako aj možnosti zmiernenia dopadov obchodných obmedzení USA na občanov Európskej únie diskutovali v Štrasburgu aj poslanci Európskeho parlamentu.



osobitná spravodajkyňa TASR Zuzana Ďuricová