Kukan: EPP musí nájsť spôsob, ako si poradiť s Orbánom a Fideszom

Slovenský europoslanec zdôraznil, že Orbán je šikovný politik.

Brusel 11. apríla (TASR) - Politická skupina Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente musí nájsť vhodnú stratégiu, ako sa vyrovnať s Viktorom Orbánom a jeho stranou Fidesz, ktorá je členom veľkej rodiny európskych ľudovcov. Uviedol to v stredu pre TASR slovenský europoslanec Eduard Kukan (nezávislý) v súvislosti s víťazstvom Viktora Orbána v parlamentných voľbách v Maďarsku.



Kukan, ktorý je v Európskom parlamente členom Výboru pre zahraničné záležitosti, však pripomenul, že postavenie Fideszu a Orbána v EPP sa vyvíja. V minulosti, keď bol Orbán kritizovaný na pôde europarlamentu, tak v tejto frakcii vždy našiel potrebnú podporu.



"Teraz sa to ale mení. Má čoraz slabšiu podporu, dokonca aj zo strany Nemcov, kde mal vždy najväčšiu priazeň," opísal Kukan situáciu vo frakcii, do ktorej tiež patrí. Dodal, že prešľapy maďarského premiéra pokiaľ ide o fungovanie demokratických inštitúcií v jeho krajine či využívanie osobných kontaktov pri obsadzovaní dôležitých funkcií, sú už také očividné, že ani EPP nemôže nad nimi zatvárať oči a nevšímať si ich.



Slovenský europoslanec zdôraznil, že Orbán je "šikovný politik" a doteraz sa mu v skupine ľudovcov darilo argumentovať, že kritika, najmä zo strany európskych socialistov, na jeho osobu a vládu je vlastne kritika celej frakcie EPP.



"Politická nálada, pokiaľ ide o vzťah EPP k Orbánovi a jeho režimu, je kritická. Situáciu nám však komplikuje jeho grandiózne víťazstvo vo voľbách, čo nemôže nikto prehliadať. Voľby sú oficiálnym objektívnym meradlom," povedal Kukan. Predvolebná kampaň v Maďarsku a v nej zneužívané postavenie vládnucej strany Fidesz a Orbánove heslá však ďaleko k európskym hodnotám, ktoré vyznáva najväčšia politická skupina v Európe.



Podľa Kukana bude treba nájsť v rámci EPP "veľmi jemnú politickú rovnováhu" a zohľadniť, že Fidesz a Orbán sú členmi frakcie. Táto rovnováha nebude ale udržateľná, ak Orbán prestane vyznávať hodnoty, ktoré propagujú ľudovci a keď bude vykonávať politiku, ktorá sa od týchto hodnôt odkláňa.



"Jeho víťazstvo vo voľbách prinesie mnoho negatívnych dôsledkov na celkovú politickú situáciu v Európe," konštatoval Kukan. Poukázal na to, že maďarskému lídrovi sa ako prvé poponáhľali zablahoželať k výhre extrémne pravicové politické strany. EPP si dobre uvedomuje, že ak vylúči Fidesz a Orbána zo svojich radov, ten môže prinajmenšom v europarlamente skončiť po boku protieurópskych a nacionalistických frakcií, čo by nebolo dobré z hľadiska celoeurópskej politiky.



V prípade odchodu z EPP by maďarskí poslanci mohli prejsť do skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), jej osud po budúcoročných voľbách do EP je však neistý, lebo väčšinu členov tvoria britskí poslanci. A tí po brexite europarlament opustia.



"Frakcia EPP si bude musieť vypracovať veľmi sofistikovanú stratégiu ako sa chovať voči Fideszu a Orbánovi. Lebo či chceme alebo nie, Orbán je silná európska veličina, na ktorú sa mnohí odvolávajú. Nám pôjde o to, aby sme ho ukočírovali. A ak nebude vyznávať naše hodnoty, tak bude možné aj bolestné riešenie pre nás aj preňho. Ale neviem si predstaviť, že budeme večne tolerovať jeho prešľapy, ktoré sú očividné a ktoré nemôže zdôvodniť," uzatvoril Kukan.



Spravodajca TASR Jaromír Novak