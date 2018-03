Kvalita vody zo studní nie vždy vyhovela, ukázali bezplatné rozbory

Hygienici bezplatne kontrolovali vzorky zo studní pri príležitosti minulotýždňového Svetového dňa vody.

Bratislava 26. marca (TASR) - Hygienici aj tento rok odhalili nevyhovujúcu pitnú vodu v studniach ľudí. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v Bratislave minulý týždeň bezplatne v laboratóriách preveril 317 vzoriek, z ktorých 77 nevyhovelo - a to v ukazovateli dusičnany 74 a dusitany 3 vzorky. Prekročený limit týchto zložiek vody zdraviu škodí.



"Ani vyhovujúce výsledky v ukazovateľoch dusičnany a dusitany však nie sú dostatočné na preukázanie toho, či je voda z individuálneho zdroja pitná a zdravotne bezpečná. Na takéto posúdenie je potrebné vykonať analýzu ďalších mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v rozsahu minimálneho rozboru," povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas z ÚVZ SR.



Hygienici bezplatne kontrolovali vzorky zo studní pri príležitosti minulotýždňového Svetového dňa vody, sledovali v nich prítomnosť dusičnanov a dusitanov, ktoré sú v nadmernom množstve zdraviu škodlivé. A to nielen v ÚVZ SR v Bratislave, ale v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva na celom Slovensku.



Kvalitu vody zo studne môže spoľahlivo potvrdiť len analýza v akreditovanom laboratóriu, odber vzorky pitnej vody pre rozbor si môže v niektorých prípadoch urobiť majiteľ studne aj sám, musí však rešpektovať pravidlá hygienikov, ktorí ho o tom poučia a poskytnú mu i vlastné špeciálne vzorkovnice.



"Krátkodobé ani dlhodobé používanie pitnej vody nesmie ohroziť zdravie spotrebiteľa," píše ÚVZ SR. Rozbory vody by sa podľa hygienikov mali robiť raz či dva razy ročne (v rôznom ročnom období). Ak sa kvalita vody v studni minimálne tri roky nezmenila, interval vyšetrení je možné predĺžiť. "Mimoriadne rozbory je vhodné vykonať napríklad po záplavách a po opravách a čistení studní," radia hygienici.