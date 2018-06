Ľ. Blaha: Vyzývam ľavicu, aby sa vrátila k Marxovi

Blaha pripúšťa, že jeho nová kniha môže vyvolať rozruch a liberáli ju možno označia za "extrémistickú", lebo v nej cituje marxistických profesorov a dokonca Che Guevaru.

Bratislava 20. júna (TASR) - Antiglobalista je názov novej knihy radikálneho filozofa, politológa a politika Ľuboša Blahu. Novinku, s ktorou poslanec parlamentu prichádza po prvotine Sociálna spravodlivosť a identita (2006) a predchádzajúcich politologických knihách Späť k Marxovi? (2009) a Matrix kapitalizmu - blíži sa revolúcia? (2011), prezentovali v stredu v Bratislave.



"Knižka je v prvom rade obrovskou kritikou neoliberálnej globalizácie, ktorá posilňuje nadnárodné koncerny a mimovládnych aktérov, oslabuje sociálne štáty a demokratické mechanizmy," povedal pre TASR Blaha. V monografii ostro kritizuje globalizáciu, ktorá "svetu prináša extrémnu nerovnosť, útlak a vojny". "Toto je niečo, čo treba zvrátiť," prízvukuje autor, ktorý odmieta amerikanizáciu, kritizuje nadvládu nadnárodných korporácií a spochybňuje liberálne ideológie. Ako alternatívu ponúka deglobalizáciu a návrat ku komunitárnym hodnotám klasickej socialistickej ľavice. "To znamená, vrátiť sa k tomu, aby sme dali štátu opäť sociálne funkcie, ktoré mal kedysi po vojne, kedy globálny obchod fungoval, a napriek tomu nebolo nevyhnutné, aby trhy rozhodovali o všetkom."



Blaha pripúšťa, že jeho nová kniha môže vyvolať rozruch a liberáli ju možno označia za "extrémistickú", lebo v nej cituje marxistických profesorov a dokonca Che Guevaru. Píše o Marxovi, Rodrikovi, Wallersteinovi, Bellovi, Aminovi a ďalších. "Na Slovensku je typické, že len-čo citujete Marxa a Lenina, hovoríte o veciach, ktoré sú na západných univerzitách úplne bežné, okamžite vás onálepkujú ako extrémistu," vyhlásil s tým, že jeho kniha provokuje, pretože sa nebojí hovoriť o demokratickom socializme, kritizuje aroganciu veľmocí, ako sú USA, a hovorí o rešpekte k iným kultúram. "Vrátane Kuby, Číny, takých krajín, ktoré zvyknú naše slávne médiá tak silne pranierovať, pričom odpúšťajú mnohé porušenia ľudských práv svojim spojencom."



Titul Antiglobalista recenzovali český sociológ Jan Keller, česká ekonómka Ilona Švihlíková a o recenzný posudok sa postaral aj profesor Jozef Lysý. Publikáciu vydalo vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied VEDA. Ide síce o vedeckú knihu, autor sa však snaží svoje poznatky prinášať zrozumiteľnejším, často novinárskym jazykom. Publikácia teda môže osloviť širšie vrstvy nielen tú akademickú.



Práve ľavicovej verejnosti je určená "mobilizačná, politická časť knihy". "Som ľavičiar a trápi ma to, že západná ľavica sa vychyľuje k veľmi malomestskému liberalizmu a rieši menšiny, témy kozmopolitanizmu, ktoré nie sú kľúčové pre robotnícku triedu, ktorá by mala byť cieľová kategória pre ľavicu. Vyzývam ľavicu, aby sa vrátila k Marxovi, k tradičným socialistickým triednym témam," vyhlásil Blaha. Jeho monografiu uviedli do života kubánskym rumom a čerstvými petržalskými vetvičkami. Krstným rodičmi sa stali autorov otec Milan Blaha, ktorý viedol syna k ľavicovým hodnotám a politike, ďalej jeho dlhoročný učiteľ Ladislav Hohoš a Jozef Lysý.