Nicholsonová: Ženy z finančnej správy vraj dovolenkovali s Vadalovcami

Poslankyňa SaS informovala, že má ohľadom toho k dispozícii neoverenú informáciu.

Bratislava 1. marca (TASR) – Vysokí predstavitelia finančnej správy (FS) boli v lete 2014 na dovolenke s rodinou Vadalovcov, ktorá je v súčasnosti spájaná s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. V štvrtok na to upozornila poslankyňa Národnej rady SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS).



Poslankyňa informovala, že má k dispozícii neoverenú informáciu, že v lete 2014 bola s rodinou Vadalovcov na dovolenke vtedajšia viceprezidentka FS, dnešná štátna tajomníčka na ministerstve financií za stranu SNS Dana Meager, riaditeľka osobného úradu FS Soňa Karabelli a vedúca oddelenia boja proti podvodom Lucia Fecková.



„Chcem sa opýtať týchto dám, kde boli v lete 2014? Je pravda, že boli na dovolenke so spomenutými Talianmi, konkrétne rodinou Vadalovcov?“ povedala Ďuriš Nicholsonová.



V súčasnosti na finančnej správe pracuje už len Fecková, ktorá potvrdila, že v lete 2014 dovolenkovala v Taliansku, cestu si však podľa jej slov organizovala a zabezpečovala sama. Odmietla, že by vedome prišla do styku s rodinou Vadalovcov.



„V auguste 2014 som bola na dovolenke v Taliansku v termíne od 23. do 31. augusta so svojím rodinným príslušníkom. Cestu na Sicíliu som si organizovala a zabezpečovala sama. Nikdy som vedome neprišla do styku s akýmkoľvek členom rodiny Vadalovcov alebo inou medializovanou rodinou z Talianska, a to ani prostredníctvom iných osôb,“ uviedla Fecková v písomnom stanovisku.



Fecková je presvedčená, že jej dovolenka je účelovo spájaná s verejne publikovanými kauzami, voči čomu sa ohradila. Zverejnenie informácie v takýchto súvislostiach považuje za závažné porušenie práva na ochranu jej súkromia. Podľa hovorkyne finančnej správy Ivany Skokanovej je Fecková pripravená potvrdiť svoje stanovisko aj na polygrafe. „Aj napriek tomu však medializované informácie nechá prezident finančnej správy prešetriť sekcii inšpekcie a vnútornej kontroly finančnej správy,“ doplnila.



TASR požiadala o stanovisko aj štátnu tajomníčku Meager, a to prostredníctvom hovorkyne ministerstva financií Alexandry Gogovej. Tá vysvetlila, že Meager treba osloviť priamo, nakoľko v spomínanom čase nebola predstaviteľkou rezortu a teda sa ministerstva uvedená vec netýka.