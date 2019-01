L. Duľa: Trest smrti nemá byť otázka pomsty

V súvislosti s registrovanými partnerstvami a adopciami detí pármi rovnakého pohlavia L. Duľa povedal, že to nie je súčasť nášho právneho poriadku.

Bratislava 23. januára (TASR) - Trest smrti nemá byť otázka pomsty. Uviedol to kandidát na ústavného sudcu Libor Duľa pri predstavení sa ústavnoprávnemu výboru parlamentu počas stredajšieho verejného vypočutia.



Zdôraznil, že trest smrti sa nepripúšťa a nevidí priestor v blízkej budúcnosti na zmenu. Odpovedal na otázku Ľuboša Martináka zo Smeru-SD o treste smrti napríklad v prípade viacnásobných vrážd.



"Európska únia dospela k záveru, že z pozície trestu nemá spoločnosť siahnuť na život. Trest smrti je preto neprípustný a myslím si, že nie je v dohľadnej dobe perspektíva na zmenu," doplnil Duľa.



V súvislosti s registrovanými partnerstvami a adopciami detí pármi rovnakého pohlavia povedal, že to nie je súčasť nášho právneho poriadku. "Nemal by som vyjadrovať názor, či to je vhodné alebo nie," doplnil. Duľa odpovedal aj na otázku, či bol členom KSČ. Vyhlásil, že nie.