Ľ. Galko: Bojové vozidlo Vydra nespĺňa podmienky ťažkej brigády

Bratislava 19. októbra (TASR) - Bojové obrnené vozidlo 8x8 s názvom Vydra má menšiu hrúbku panciera, ako stanovujú podmienky ťažkej balistickej ochrany. Vozidlo preto nespĺňa podmienky ťažkej brigády, k budovaniu ktorej sa Slovensko zaviazalo. Informoval o tom poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda opozičnej SaS Ľubomír Galko v súvislosti s piatkovými informáciami Ministerstva obrany (MO) SR o výsledkoch vývoja a plánov nákupu vozidiel 8x8.



Na to, aby vozidlo spĺňalo všetky podmienky, by podľa Galka muselo mať balistickú ochranu STANAG 4 alebo STANAG 5, pričom vozidlo Vydra má menšiu hrúbku panciera, a to STANAG 3. Práve menšia hrúbka umožňuje plavecké schopnosti vozidla. "Naďalej platí, že poctivou medzinárodnou súťažou s poctivým zapojením slovenského obranného priemyslu sme mohli získať lepšie vozidlo za lepšie ceny. Tento projekt z dielne nominantov SNS pokladám za spackaný a vláda by ho nemala schváliť," doplnil Galko.



Podľa ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) má síce vozidlo nižšiu balistickú ochranu, v prípade potreby je však pripravené na domontovanie plátov panciera, čím dosiahne úroveň STANAG 4 a 5. V prípade namontovania STANAG-u 5 by sa už dalo hovoriť o tankoch. "Som presvedčený o tom, že tento prostriedok je absolútne špičkový tovar, jednak na vnútornom, ale aj v medzinárodnom prostredí a zabezpečíme splnenie úloh po prvé obrany SR, zabezpečenie bezpečnosti a po druhé zabezpečenie plnenia záväzkov," vysvetlil minister.



Plávajúce vozidlá sú podľa neho riešením chýbajúcej infraštruktúry, ktorá by mohla byť problémom pri presunoch tankov a ťažkých obrnených vozidiel s balistickou ochranou STANAG 5. Generálny tajomník služobného úradu MO SR Ján Hoľko vysvetlil, že vozidlo Vydra vyvíjali od roku 2014, kedy boli požiadavky, aby nahradilo starú "posovietsku" techniku. Pri vývoji však prišla podľa jeho slov požiadavka, aby vozidlo plávalo. "Tá požiadavka znamenala, že sa musí ubrať z balistickej ochrany na úroveň tri. Čiže pri úrovni tri vozidlo pláva, pri hmotnosti 25 ton. Môže niesť zároveň ťažkú, alebo teda celú výstroj do 28 ton," doplnil.



Už pri vývoji vozidla podľa Hoľka riešili možnosti jeho zaradenia do ťažkej mechanizovanej brigády. Uviedol tiež, že v prípade požiadaviek sa dá vozidlo vystavať aj s vyšším typom balistickej ochrany. Dodatočné náklady na zvýšenie stupňa balistickej ochrany na stupeň päť by v tomto prípade podľa jeho slov dosiahli približne 480.000 eur, čo je podľa neho stále lacnejšie ako nákup iných ťažkých obrnených vozidiel.



Ministerstvo obrany plánuje nakúpiť do 81 obrnených vojenských vozidiel 8x8 Vydra. Cena nákupu by nemala presiahnuť 417 miliónov eur. Výroba vozidiel sa má vo veľkej miere realizovať na Slovensku, pričom by sa do nej mohlo zapojiť 16 slovenských firiem. Výroba vozidiel na Slovensku má podľa Hoľka predstavovať počas 7-ročného kontraktu prínos do štátneho rozpočtu vo výške viac ako 42 miliónov eur.