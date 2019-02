Ľ. Hajduk odovzdal certifikáty absolventom projektu o komunikácii

Komisia vybrala do overovacieho procesu deväť základných a stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska.

Bratislava 20. februára (TASR) - Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk odovzdal v stredu 12 certifikátov riaditeľke a učiteľom Základnej školy Ružová dolina v Bratislave za účasť v pilotnom projekte Komunikáciou k porozumeniu a úspechu. Na slávnostnom odovzdávaní diplomov bol aj poslanec NR SR Karol Farkašovský (SNS), ktorý prišiel s myšlienkou zavedenia komunikačnej výchovy do škôl a vzdelávacieho systému. TASR o tom informovala Mária Lukáčová zo sekretariátu riaditeľa ŠPÚ.



Komisia vybrala do overovacieho procesu deväť základných a stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. Overovanie projektu v komunikačných, prezentačných a mediálnych zručnostiach vo všetkých vybraných školách na Slovensku skončí v júni tohto roka.



"Na slávnostnom odovzdávaní certifikátov v Základnej škole v Ružovej doline v Bratislave, ktorá ako prvá ukončila overovací proces, sme sa stretli s pozitívnymi ohlasmi na teoretickú prípravu i praktické tréningy a podobné signály prichádzajú aj z ďalších škôl na Slovensku, kde sa overovanie skončilo alebo ešte stále prebieha," povedal Hajduk.



Projekt Komunikáciou k porozumeniu a úspechu, zameraný na výučbu spisovného jazykového prejavu, výber a spracovanie informácií, tvorivé metódy úspešnej prezentácie, skupinovú komunikáciu a argumentáciu, komunikačnú kultúru v digitálnom priestore, orientovanie sa v mediálnom svete a identifikáciu dezinformácií a hoaxov prostredníctvom modelových situácií, má niekoľko cieľov. Zameriava sa na rozvíjanie osobnostných kvalít mladých ľudí, zvládanie efektívnej komunikácie, orientovanie sa vo svete informácií a médií, zlepšenie prezentačných zručností, ale aj osvojenie si zásad slušného správania sa a spoločenského protokolu, čo vedie ku kultivovaniu medziľudských vzťahov. Posilnenie komunikačných, prezentačných a mediálnych kompetencií by malo zvýšiť mladým ľuďom šancu uplatniť sa neskôr na trhu práce, keďže budú vedieť nielen správne ale aj efektívne komunikovať, čo prispeje aj k zvýšeniu ich sebavedomia.



"Realizácia projektu v praxi by mala prispieť aj k prehĺbeniu vzťahov a vzájomnej dôvery žiakov a učiteľov, nám v ŠPÚ zasa realizácia projektu v praxi pomáha zistiť, čo v školách v jednotlivých regiónoch Slovenska absentuje a akú pomoc učitelia od nás potrebujú pri vzdelávaní žiakov v danej problematike," doplnil riaditeľ ŠPÚ.



Overený model komunikačnej výchovy pre učiteľov na všetkých stupňoch vzdelávania bude po jeho úspešnom vyhodnotení k dispozícii všetkým školám na Slovensku.