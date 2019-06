Ľ. Hlinková: Nemyslím si, že VšZP pri rokovaniach zlyhala

Myslím si, že sme poisťovňa, ktorá odolala vydieraniu a nátlaku z každej strany, vyhlásila sa Hlinková. Situácia, ktorá vznikla, je podľa nej dôsledkom súčasného nastavenia.

Bratislava 4. júna (TASR) - Generálna riaditeľka štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Ľubica Hlinková odmieta, že by poisťovňa pri rokovaniach so spoločnosťou Medirex, ktorá poskytuje laboratórnu diagnostiku, zlyhala. Poisťovňa totiž podľa nej nemôže podpísať zmluvu, na ktorú nemá peniaze. Povedala to v utorok po tom, čo sa s Medirexom dohodla na zmluve na jeden rok s cenovými opatreniami do 30. septembra. Dúfa, že dovtedy bude mať poisťovňa viac peňazí.



"Myslím si, že sme poisťovňa, ktorá odolala vydieraniu a nátlaku z každej strany," vyhlásila sa Hlinková. Situácia, ktorá vznikla, je podľa nej dôsledkom súčasného nastavenia. Riaditeľka je však presvedčená, že ju poisťovňa zvládla. Mrzí ju však, že lekári niektorých pacientov pre neuzavretú zmluvu odmietli vyšetriť. "Napriek tomu, že sme im hovorili, že rokujeme a máme obidve strany cieľ dohodnúť sa a podpísať zmluvu," dodala. Podľa jej slov poisťovňa ani Medirex neinformovala lekárov skôr, pretože si obe strany mysleli, že sa dohodnú.



Rokovania podľa Hlinkovej trvali dlho, pretože poisťovňa aj spoločnosti rozoberali situáciu z každej strany. "Dospeli sme k názoru, že v súčasnej dobe nie je v našej moci ani na jednej, ani na druhej strane toto rozlúsknuť, takže sme si problém posunuli na 30. septembra s tým, že budeme rokovať s celým segmentom," opísala. Financií podľa jej slov zatiaľ nie je toľko, aby mohla poisťovňa vyhovieť požiadavkám zo strany poskytovateľov.