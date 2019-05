Ľ. Laššáková otvorila v Myjave novú expozíciu SNM

Pásku do priestorov novej expozície prestrihla ministerka spoločne s riaditeľkou múzea Alenou Petrákovou a generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea Branislavom Panisom.

Myjava 28. mája (TASR) – Novú expozíciu v Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeu Slovenských národných rád v Myjave s názvom Slovenská národná rada v toku času slávnostne otvorila v utorok ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD).



Pásku do priestorov novej expozície prestrihla ministerka spoločne s riaditeľkou múzea Alenou Petrákovou a generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea Branislavom Panisom. "Ide nám v prvom rade o to, aby múzeum vošlo do povedomia čo najväčšiemu počtu návštevníkov. Aby sa sem radi vracali. Aby precítili „génius loci“ tohto významného miesta a regiónu národného vzopätia, ktoré dalo nášmu národu aj najväčšieho Slováka Milana Rastislava Štefánika. Želám Múzeu Slovenských národných rád vysokú návštevnosť," uviedla Laššáková.



Múzeum Slovenských národných rád ako súčasť špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea prezentuje dejinné udalosti vzniku Slovenskej národnej rady (SNR) v rokoch 1848 – 1849. Za viac ako päť desaťročí sa expozičné stvárnenie niekoľkokrát menilo, s cieľom zachytiť vývoj postavenia Slovenskej národnej rady a udalostí od jej založenia v roku 1848 až po vznik samostatnej Slovenskej republiky (1993).



Súčasná nová expozícia predstavuje komplexný pohľad na úlohu SNR a jej poslania v kontexte národných dejín. Architektonicko-výtvarné stvárnenie je riešené v súlade s pôvodným návrhom celého objektu múzea. "Ako rodák z tohto kraja som veľmi rád z novej expozície. Keďže si pamätám aj predchádzajúce expozície, musím vyzdvihnúť výtvarné riešenie. Ide s dobou, keď využíva moderné technológie a som presvedčený, že si nájde svojich návštevníkov, ktorým bude pripomínať našu minulosť," doplnil historik Matúš Valihora.



Samotná expozícia sa delí na dva obsahovo previazané celky. Prvá časť v modernej prístavbe približuje historickú cestu Slovenskej národnej rady od jej založenia v septembri 1848 až po vznik Slovenskej republiky v roku 1993, s akcentom na najdôležitejšie dokumenty vývoja tohto politického reprezentanta slovenského národa. "Expozícia je výstižná, trefná a približuje udalosti v meruôsmych rokoch a mapuje aj následný historický vývoj," uviedla pre TASR poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Anna Abramovičová.