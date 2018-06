Ľ. Laššáková preverí, či Matica spolupracuje so Slovenskými brancami

Ministerka kultúry SR zároveň odmietla, že by ministerstvo kultúry podporovalo Slovenských brancov.

Bratislava 17. júna (TASR) - Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) nemá vedomosť o tom, že by Matica slovenská úzko spolupracovala s organizáciou Slovenskí branci, ale preverí to. Povedala to na štvrtkovej Hodine otázok v parlamente, kde odpovedala na otázku opozičného poslanca z klubu SaS Ondreja Dostála. Zároveň odmietla, že by ministerstvo kultúry podporovalo Slovenských brancov.



Poslanec sa Laššákovej pýtal, či si myslí, že by z peňazí daňovníkov malo ministerstvo kultúry finančne podporovať organizácie, ktoré spolupracujú na svojich aktivitách s paramilitantnými vojenskými skupinami, ktorým sa venuje vo svojej správe Slovenská informačná služba. Laššáková odmietla, že by jej rezort finančne podporoval aktivity Slovenských brancov. "Naše ministerstvo podporuje obmeny národných kultúrnych pamiatok, kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva, poskytuje dotácie kultúrnym inštitúciám vyberajúcim kultúrne poukazy," vymenovala.



Dotácie podľa jej slov neposkytuje na projekty, ktorých cieľom je podpora akýchkoľvek foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie. Na to dohliadajú zamestnanci ministerstva aj odborné komisie. "Takže ešte raz opakujem, v rámci dotačného systému ministerstva kultúry neboli v rokoch 2014-2018 poskytnuté žiadne dotácie organizácii Slovenskí branci," doplnila.



Dostál jej následne vysvetlil, že sa nepýtal na dotácie pre Slovenských brancov, keďže vie, že ministerstvo im ich neposkytuje. Dáva ich však Matici slovenskej, ktorá podľa Dostálových slov na viacerých akciách, aktivitách spolupracuje so Slovenskými brancami.



"A keďže Slovenskí branci sú organizácia, ktorú za pochybnú označuje aj tajná služba, a Matica slovenská je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom vášho ministerstva, tak sa pýtam, či to považujete za úplne v poriadku a žiadny problém, že má štát podporovať Maticu slovenskú spolupracujúcu s extrémistickou paramilitantnou organizáciou Slovenskí branci," doplnil.



"To, že Matica slovenská je podporovaná zo štátu, je pravda. Nemám vedomosť o tom, že by Matica slovenská úzko spolupracovala teda s touto organizáciou, ale v každom prípade, aby ste dostali vyčerpávajúcu odpoveď, tak preverím tieto informácie a môžeme sa o tom porozprávať na nasledujúcej Hodine otázok," odpovedala Laššáková.