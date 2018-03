Ministerka kultúry Ľ. Laššáková sa stretne so svojimi kritikmi

Rozhodnutie prijať ponuku viesť rezort neľutuje.

Bratislava 29. marca (TASR) - Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) sa po Veľkej noci plánuje stretnúť s ľuďmi, ktorí podpísali výzvu za jej výmenu. Kritikov o svojej kompetentnosti mieni presvedčiť prácou v rezorte. Laššáková v rozhovore pre TASR povedala aj to, že neľutuje prijatie ponuky viesť ministerstvo kultúry.



"Už som avizovala, že sa po Veľkej noci stretnem so signatármi výzvy, rada si ich vypočujem a rovnako rada prijmem všetky dobré nápady ako spoločne pomôcť slovenskej kultúre," uviedla Laššáková. Signatárom výzvy chce odpovedať prácou a výsledkami.



"V kultúrnej oblasti sa pohybujem už niekoľko rokov, mám manažérske skúsenosti. A veľmi dobre viem, že som naskočila do rozbehnutého vlaku," odpovedala na otázky ohľadom jej kompetentnosti v oblasti kultúry. "Ak chcete nezávislý pohľad, stačí sa pozrieť do Banskej Bystrice. Opýtať sa ľudí pôsobiacich v kultúre nielen v tomto meste, ale v celom kraji, čo som robila a aké výsledky sme dosiahli," doplnila.



Rozhodnutie prijať ponuku viesť rezort neľutuje. "Vážim si ponuku od pána premiéra. Musím priznať, že ma prekvapila, možno až zaskočila. Pozícia ministerstva i samotného ministra bola v mojich očiach vždy veľmi významná," vysvetlila.



Laššáková nastúpila do rezortu po Marekovi Maďaričovi (Smer-SD), ktorý ho viedol dlhé roky. Maďarič odstúpil po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Neskôr sa zmenila celá vláda, keďže Robert Fico (Smer-SD) podal demisiu a došlo k rekonštrukcii kabinetu, nastúpila exekutíva pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD). Nomináciu Laššákovej kritizujú viaceré osobnosti z oblasti kultúry.