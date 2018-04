Ľ. Laššáková: SR je v rebríčku slobody tlače z V4 na tom najlepšie

Prečítajte si: V rebríčku miery slobody tlače Slovensko kleslo o 10 miest

Bratislava 25. apríla (TASR) – Pod prepad o desať miest v rebríčku slobody tlače sa podľa ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) podpísala aj vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Podľa šéfky rezortu kultúry aj napriek tomu je Slovensko v rámci krajín V4 na tom najlepšie. Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády.povedala Laššáková. Podotkla, že by rada videla kritéria hodnotenia a hodnotiteľov. Zároveň uviedla, že rebríček nespochybňuje.poznamenala.Laššáková uviedla, žePripomenula, že by bolo vhodné pozrieť sa aj na Slovenský syndikát novinárov, ktorý by podľa nej mohol posilniť svoju pozíciu.uviedla. Zároveň pripomenula, že stále platí výzva, že ak sa akýkoľvek novinár cíti ohrozený, okamžite to má nahlásiť a dostane ochranu.Opozičná SaS tvrdí, že najmä tretia vláda Roberta Fica je zodpovedná za výrazný prepad Slovenska v rebríčku slobody tlače.uviedli liberáli vo svojom stanovisku. Podľa nich vražda novinára a jeho snúbeniceSlovensko si po vražde novinára Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej pohoršilo v rebríčku slobody tlače o desať miest. Aktuálne mu patrí 27. miesto vo svete. Index hodnotiaci slobodu tlače každý rok pripravuje organizácia Reportéri bez hraníc (RSF).