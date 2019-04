L. Miko: Chceli by sme zvýšiť účasť Slovákov na eurovoľbách

Zloženie Európskeho parlamentu po blížiacich sa voľbách (25. mája) môže byť výrazne odlišné od toho, aké bolo doteraz, myslí si Miko.

Bratislava 20. apríla (TASR) - Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku chce dramaticky zvýšiť účasť na eurovoľbách. V diskusnej relácii na Tablet.TV to vyhlásil jeho vedúci Ladislav Miko. "Hoci to vyvoláva úsmev na perách mojich partnerov na Slovensku, chcel by som 25-percentnú účasť. Myslím si, že je to reálne a robíme pre to všetko," tvrdí Miko.



Zloženie Európskeho parlamentu po blížiacich sa voľbách (25. mája) môže byť totiž výrazne odlišné od toho, aké bolo doteraz, myslí si Miko. "Teraz to vyzerá tak, že by mohol byť pomerne veľký diel poslaneckých mandátov pridelený práve stranám, ktorých programom nie je budovať alebo konštruktívne niečo vytvárať, ale skôr rúcať alebo rozbíjať," dodal.



Kampaň zastúpenia EK pred eurovoľbami sa sústredí na fakt, že "Slováci sa nie príliš vyznamenali v minulých obdobiach", čo sa týka účasti na plebiscite. "Pritom 70 percent Slovákov tvrdí, že je dobre, že sme v Európskej únii a tento rozpor je veľmi ťažké vysvetliť," myslí si Miko.



Podľa neho je možné, že v minulosti Slováci necítili žiadne ohrozenie, a preto ani nevideli možnosť dramatických výberov medzi jednotlivými kandidátmi, takže im nestálo za to na voľby vôbec prísť. "Myslím si, že to sa v tohtoročných voľbách zmení," očakáva Miko a dodáva, že dôvodom môže byť rozpor medzi antisystémovými a štandardnými politickými silami, ale súčasne ide aj o to, aká bude Európska únia (EÚ) v budúcnosti.



"Pripravili sme turné a máme v pláne pred voľbami navštíviť 17 miest na Slovensku, stretávať sa s ľuďmi a predstavovať im voľby. Nie je to turné, ktoré by malo promovať konkrétne strany, naša kampaň je inštitucionálna, snažíme sa presvedčiť ľudí, prečo sú voľby dôležité a akým spôsobom k nim môžu pristúpiť, aby si vybrali ľudí, ktorí budú dobre reprezentovať ich záujmy," uzavrel.