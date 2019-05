L. Miko: Účasť je skvelá, ovplyvnila ju kampaň aj kandidáti

Víťazom volieb do EP na Slovensku sa stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu (20,11 percenta).

Bratislava 27. mája (TASR) - Účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu zdvihla najmä multižánrová kampaň a strany s jasne vyprofilovanými kandidátmi. Myslí si to vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko, ktorý účasť 22,74 percenta hodnotí ako "skvelú".



Odhady podľa Mika také optimistické neboli. "Bol som na smiech mnohým ľuďom, keď som hovoril, že našim cieľom je 25, ešte predvčerom som počul, že očakávania sú 16," zaspomínal.



Úspech pripisuje najmä dvom faktorom. Prvým je motivačná predvolebná kampaň, ktorú robili nielen politické strany, ale aj médiá a európske inštitúcie a ktorá sa zamerala na viacero vekových kategórií. "Bola oveľa širšia, čo sa týka žánrov. Fungovalo to cez mladých ľudí, sociálne siete, aj na námestiach," zhodnotil. Pomôcť podľa neho mohol aj fakt, že médiá sa voľbám venovali cez európske témy.



Ako druhý dôležitý faktor Miko vníma politické strany s jasne vyprofilovanými kandidátmi. "Volič mal medzi čím voliť, čo prispieva k vôli prísť k urnám," vysvetlil. Predvolebnú náladu podľa jeho slov pomohla nastoliť aj kampaň európskych inštitúcií, ktorá sa za posledný mesiac realizovala v 17 mestách.



Víťazom volieb do EP na Slovensku sa stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu (20,11 percenta), za ňou nasleduje strana Smer-SD (15,72 percenta), tretia je ĽSNS (12,07 percenta). Do EP sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta).