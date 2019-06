L. Parízek: Cez OBSE môže Západ efektívne komunikovať s Ruskom

Štátny tajomník zároveň pripustil, že kríza v medzinárodných vzťahoch a eskalácia konfliktu na Ukrajine poznačili organizáciu OBSE a jej fungovanie.

Bratislava 1. júna (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a osobitný predstaviteľ pre predsedníctvo SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Lukáš Parízek verí, že OBSE je momentálne jedinou platformou, kde môže Západ efektívne komunikovať s Ruskom. Vyhlásil to v sobotu počas jarného Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO v Bratislave.



"OBSE nie je organizáciou, v ktorej Rusko prestalo spolupracovať. Je to regionálne zhromaždenie - platforma zahŕňajúca región od Vancouveru po Vladivostok. Rusko je v OBSE partnerom. A táto organizácia je preto podľa mňa nateraz jedinou platformou na komunikáciu Západu s Kremľom," vyhlásil Parízek v reakcii na otázku o vzťahoch OBSE s Ruskom.



Štátny tajomník zároveň pripustil, že kríza v medzinárodných vzťahoch a eskalácia konfliktu na Ukrajine "poznačili organizáciu a jej fungovanie", avšak OBSE ostáva podľa jeho slov aj naďalej "platformou, kde musíme diskutovať, miestom, kde sedíme všetci za jedným stolom, a miestom, kde je možné včas upozorniť na vznikajúce konflikty a problémy. Rusko tam však musí byť prítomné".



Aj z tohto dôvodu sa podľa Parízka Slovensko ako predsednícka krajina OBSE usiluje o "zviditeľnenie" tejto organizácie.



Parlamentné zhromaždenie NATO slúži ako poradná medziparlamentná organizácia, ktorá sa schádza na svoje zasadania dvakrát do roka - na jar a na jeseň. Zasadnutia sa konajú v rôznych mestách.



Jarné parlamentné zhromaždenie NATO sa koná pod záštitou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 31. mája až 3. júna na Bratislavskom hrade.