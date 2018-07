L. Parízek predstavil vo Viedni priority predsedníctva SR v OBSE

Predstavenie rámcových priorít je prvou oficiálnou prezentáciou smerovania slovenského predsedníctva v roku 2019.

Viedeň/Bratislava 19. júla (TASR) - Efektívny multilateralizmus, prevencia konfliktov a ľudia - to sú tri z rámcových priorít, v ktorých duchu sa ponesie budúcoročné predsedníctvo Slovenska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Vo viedenskom sídle tejto organizácie to vo štvrtok na zasadnutí Stálej rady OBSE uviedol štátny tajomník a osobitný predstaviteľ ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáš Parízek.



Tieto zámery budúceho smerovania, s ktorými Slovensko prichádza na pôdu OBSE, sú možno ambiciózne, ale ich výber je aj realistický, pokračoval v Hofburgu štátny tajomník. "Som si istý, že nás čaká dôležitá a náročná práca. Neznamená to, že sa musíme vždy na všetkom s každým zhodnúť. Vždy však môžeme viesť dialóg. Rôznosť názorov je samozrejmosť - práve takto môžeme aj my ponúknuť náš pohľad pri hľadaní spoločných riešení," uviedol v tejto súvislosti Parízek.



Cieľom Slovenska ako nadchádzajúcej predsedníckej krajiny OBSE je taktiež to, aby toto najväčšie regionálne zoskupenie v Európe s 57 účastníckymi štátmi zostalo platformou, ktorá posilní európsku a globálnu bezpečnosť.



Dialóg považuje Parízek za jadro multilateralizmu. Je to jeden z najzákladnejších a najmocnejších nástrojov, ktorý máme: "Potrebujeme začať nanovo. Dialóg, v ktorom sa počúva dôkladne a pozorne."



Kríza na Ukrajine by mala podľa štátneho tajomníka slúžiť ako varovanie. "Reagovať na krízu je omnoho nákladnejšie a komplexnejšie, než predísť tomu, aby k nej vôbec došlo," zdôraznil.



"Potrebujeme dospieť k politickému riešeniu tejto krízy," konštatoval. "Preto budeme podporovať politický proces Normandskej štvorky a Trilaterálnej kontaktnej skupiny zameraný na podporu mierového riešenia krízy."



"Transatlantické hrozby patria medzi výzvy, ktoré nerešpektujú hranice. V súlade so zachovaním kontinuity medzi jednotlivými predsedníctvami by Slovensko rado pokračovalo v prevencii pred násilným extrémizmom a radikalizáciou, ktoré vedú k terorizmu. Kybernetická bezpečnosť je globálnym fenoménom, ktorý si vyžaduje koordináciu aktivít nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni," uviedol Parízek na margo globálnych hrozieb.



Slovenská republika je od januára 2018 súčasťou tzv. predsedníckej trojky OBSE. V prvom štvrťroku Slovensko predsedalo Fóru pre bezpečnostnú spoluprácu (FBS) a počas celého roka 2018 vedie Stredomorskú kontaktnú skupinu (MCG).



osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Čarnecká