Praženková kritizuje Baránika za jeho výroky o slovenskej justícii

Bratislava 18. februára (TASR) - Poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik (SaS) svojimi výrokmi dehonestoval slovenskú justíciu. Myslí si to predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková. Na pondelkovom rokovaní rady navrhovala, aby sa voči nemu začalo disciplinárne konanie. Napokon bod z programu stiahla. Členom Súdnej rady SR prekážalo, že sa s materiálom nemali možnosť v predstihu oboznámiť.



Baránik mal na januárovom vypočúvaní kandidátov na ústavných sudcov podľa Praženkovej napríklad vyhlásiť, že slovenská justícia má zlú povesť. Okrem iného mal tiež poslanec spomenúť "nejednotnosť rozhodovania, nespoľahlivosť predsedov krajských súdov, hlavne v tých rozhodujúcich súdoch, ako je Bratislava, Košice, ktorí majú častokrát mafiánske pozadie".



Praženková chcela, aby bola okrem disciplinárneho konania voči poslancovi podaná sťažnosť adresovaná Národnej rade SR a Slovenskej advokátskej komore, ktorej je Baránik členom.



Pre Súdnu radu SR by to bol prvý prípad, kedy by sa zaoberala výrokmi poslanca. Praženková si myslí, že kritizovať fungovanie justície je v poriadku a na mieste. "Ale poslanec nemôže nepravdivo alebo skresľujúco dehonestovať justíciu," vyhlásila s tým, že k týmto krokom pristúpila aj z toho dôvodu, že doteraz nedošlo k náprave jeho výrokov z roku 2017.



Podľa Baránika ide o zastrašovanie poslanca Národnej rady so snahou umlčať ho. Uviedol, že je povinnosťou poslanca kritizovať aj iné zložky moci v štáte vrátane súdnej moci. "Tieto výroky, ktoré má pani predsedníčka na mysli, som neuviedol ako advokát, čiže neuviedol som ich na súdnom konaní, vždy som ich prednášal len ako poslanec Národnej rady," vysvetlil.



Člen Súdnej rady Pavol Žilinčík bol z návrhu Praženkovej prekvapený. Bol to podľa neho rozsiahly materiál, ktorý dostali členovia na poslednú chvíľu, a teda nemali dostatočný čas na oboznámenie sa s ním. Myslí si, že by sa malo postupovať rovnako ku všetkým, ktorí prekročia hranice.



"Čo považujem za osobitne dôležité je to, že v slovenskom súdnictve aj zo strany sudcov zaznievajú aj oveľa horšie výroky, ktoré naštrbujú dôveru verejnosti v súdnictvo a voči nim žiadna takáto akcia nie je vedená zo strany pani predsedníčky, preto to vnímam veľmi kriticky," uzavrel.