Sólymos: Envirokriminalita sa nesmie vyplácať

Bratislava 15. októbra (TASR) – Envirokriminalita sa nesmie vyplácať, ohrozuje životné prostredie a život ľudí na Slovensku. Uviedol to v pondelok minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) po zásahu polície ohľadom nelegálneho nakladanie s odpadom v Limbachu a na skládke v Moste pri Bratislave. TASR o tom informoval hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.



"Hovoril som to už viackrát a poviem to opäť. Porušovanie envirozákonov je ohrozovanie zdravia tejto krajiny. Nesmie sa vyplácať porušovať pravidlá hry," uviedol Sólymos. Slovenská inšpekcia životného prostredia poskytovala a poskytuje polícii plnú súčinnosť. Zároveň vykonáva aj samostatne ďalšie úkony v rámci vyšetrovania v rámci svojich zákonných oprávnení. Envirorezort uviedol, že bližšie informácie však v záujme vyšetrovania v súčasnosti nemôže poskytnúť.



Ministerstvo životného prostredia za posledné dva roky posilňuje možnosti svojich inšpektorov. V roku 2018 došlo k navýšeniu rozpočtu inšpekcie o približne 872.000 eur, čo predstavuje navýšenie o takmer jednu pätinu oproti roku 2017. Za posledné dva roky bolo v Slovenskej inšpekcii životného prostredia vytvorených takmer 40 nových pracovných pozícií.



V súvislosti s envirokriminalitou vykonala polícia počas pondelka viaceré domové prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov na viacerých miestach v Bratislave, Seneckom a Pezinskom okrese. Zásah mal súvisieť s vyvážaním nebezpečného odpadu na skládku aj pod obchvatom D4.