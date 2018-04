L. Sólymos: Nie som istý, či D. Saková ako ministerka upokojí situáciu

Minister životného prostredia SR nechcel komentovať nomináciu koaličného partnera, strany Smer-SD, ktorú v utorok prebrala aj Koaličná rada.

Bratislava 25. apríla (TASR) – Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) si nie je istý, či nominácia štátnej tajomníčky ministerstva vnútra Denisy Sakovej (nominantka Smeru-SD) na post šéfky tohto rezortu upokojí celospoločenskú situáciu. Sólymos to uviedol v stredu po skončení rokovania vlády.



Minister nechcel komentovať nomináciu koaličného partnera, strany Smer-SD, ktorú v utorok (24.4.) prebrala aj Koaličná rada. "Čo si ja myslím, je jedna vec," odpovedal na otázku, či môže historicky prvá ministerka vnútra upokojiť situáciu. "Ja neviem, či to upokojí situáciu. Keď počúvam, čítam tie veci, tak si nie som istý, že to upokojí situáciu, a ešte raz hovorím, nebudem komentovať rozhodnutie Koaličnej rady," vysvetlil minister.



Ďalší podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz, ktorý pôsobí v rezorte vnútra ako vládny splnomocnenec pre rómske komunity, považuje za dôležité, aby mladí politici ako on a Saková dostali možnosť rozvíjať vlastné predstavy.



"Viete, trošku mi to prekáža osobne, i keď to chápem, že v momente, hneď, čo nastúpi nová ministerka, už je Kaliňákom v sukni," reagoval Ravasz na kritiku nominácie Sakovej, že je blízkym spolupracovníkom bývalého ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorý musel ministerský post opustiť po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



"Chápem, že prečo, ale keď nedáme novým politikom trošku priestoru, aby ukázali, čo chcú robiť, dopadneme zle," varoval vládny splnomocnenec, ktorý dúfa, že sa Sakovej podarí získať podporu verejnosti. Tiež je pre neho dôležité, aby sa "konečne rozbehli procesy na ministerstve", ktoré je z jeho pohľadu dlhú chvíľu bez ministra. Ministerské kompetencie momentálne vykonáva premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) nechce Sakovej radiť, na čo by sa mala ako ministerka zamerať. "Ja neviem, že či mám viac informácií o rezorte vnútra ako pani Saková, ktorá tam už pôsobí nejaké obdobie. Ona vie, čo má robiť," zdôraznil Žiga.



Vláda v stredu odvolala Sakovú z funkcie štátnej tajomníčky ministerstva vnútra. Skončí dňom vymenovania za členku vlády, čo by sa malo stať vo štvrtok (26.4.).



Ministerskú nomináciu Sakovej schválilo predsedníctvo strany Smer-SD, ktorému podľa koaličnej zmluvy patrí rezort vnútra. Predseda Smeru-SD Robert Fico tiež v utorok (24.4.) nomináciu predstavil koaličným partnerom.



Post ministra vnútra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker. Rezignoval, keď sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Rezort dočasne vedie premiér Pellegrini.