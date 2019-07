L. Sólymos požiadal štátnych ochranárov, aby znásobili svoje úsilie

Zvyšuje sa totiž množstvo podnetov, ktoré sa týkajú ťažby v chránených oblastiach.

Bratislava 11. júla (TASR) - Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) požiadal štátnych ochranárov a inšpektorov životného prostredia, aby do konca roka znásobili svoje úsilie. Zvyšuje sa totiž množstvo podnetov, ktoré sa týkajú ťažby v chránených oblastiach. Informoval o tom tlačový odbor rezortu.



"Po dlhých rokoch prichádza zmena v ochrane našich národných parkov a je pre nás dôležité, aby sme do konca roka využili všetky možnosti na ochranu toho najcennejšieho, čo Slovensko má," uvádza Sólymos v liste adresovanom riaditeľom jednotlivých správ národných parkov.



Verejnosť Sólymos vyzval, aby sa v prípade podozrenia z ťažby v chránených oblastiach neváhala obrátiť na príslušnú správu národného parku. Najbližšie mesiace sú totiž podľa neho pre budúcnosť národných parkov kľúčové. Potom by mali vstúpiť do platnosti novely zákonov o ochrane prírody a o lesoch, ktorými sa má parlament zaoberať na septembrovej schôdzi.



Ak parlament legislatívu schváli, plánovaná aj náhodná ťažba v národných parkoch bude podliehať súhlasu Štátnej ochrany prírody SR. "Čo je podstatné, pred samotným začatím ťažby. Nie ako dnes, kedy môžeme reagovať prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia až po začatí ťažby," dodal Sólymos. Do platnosti by mala vstúpiť 1. januára 2020.