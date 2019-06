L. Tichý: Mám záujem naďalej pôsobiť ako prokurátor GP SR

K textovej komunikácii s obvineným podnikateľom Marianom K. sa Tichý nechcel vyjadrovať, podľa jeho slov vzhľadom nato, že doteraz nie sú v prípade Mariana K. skončené všetky prípravné konania.

Bratislava 10. júna (TASR) - Bývalý zástupca riaditeľa Justičnej akadémie SR a bývalý námestník generálneho prokurátora Ladislav Tichý má záujem naďalej pôsobiť ako prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR, a to na legislatívnom odbore. TASR to v pondelok potvrdil Tichý, ktorý v minulosti na tomto odbore pracoval približne tri roky.



"Písomne som požiadal generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára o zrušenie môjho dočasného pridelenia do Justičnej akadémie v Pezinku k 30. júnu. Na GP SR sa vraciam preto, lebo mám záujem naďalej sa zaoberať právnou problematikou a právom,“ povedal Tichý, ktorý bol prvým námestníkom generálneho prokurátora od roku 2005 do roku 2013.



K textovej komunikácii s obvineným a obžalovaným podnikateľom Marianom K. sa Tichý nechcel vyjadrovať, podľa jeho slov vzhľadom nato, že doteraz nie sú v prípade Mariana K. skončené všetky prípravné konania. Na strane druhej však nepoprel, že v roku 2017 s Marianom K. občasne komunikoval. "Nikdy som s ním však nekomunikoval o profesionálnych otázkach, išlo o veci všeobecného charakteru," zdôraznil Tichý. Podľa jeho slov príkladom je aj časť medializovanej komunikácie, kde podnikateľ píše o "investovaní do sledovania novinárov". Bola nevyžiadaná a podnikateľ podľa slov Tichého "vypisoval, o čom on sám chcel". "O sledovaní novinárov som ani netušil a ani som nebol následne o jeho ďalších krokoch informovaný," povedal ďalej Tichý.



"V prípade, že sa JUDr. Tichý rozhodne zotrvať na Generálnej prokuratúre SR, bude sa generálny prokurátor jeho vecou zaoberať,“ uviedla pre TASR hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová.



Odstúpenie Tichého z jeho doterajšej funkcie nedávno potvrdil riaditeľ akadémie Peter Hulla. Podnet na preverenie pôsobenia Tichého v Justičnej akadémii podala ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi (Most-Híd) Nadácia Zastavme korupciu. Dôvodom bola jeho komunikácia s obvineným Marianom K. Nadácia poukazovala na to, že prokurátor Tichý mal komunikovať s Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Obsahom komunikácie malo byť sledovanie novinárov. Malo sa tak stať krátko pred vraždou novinára a jeho snúbenice.