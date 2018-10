Žitňanská: Keď sa stratí takáto časť spisu, človek neverí na náhody

Prečítajte si aj: Gál podá trestné oznámenie pre chýbajúcu časť spisu v kauze Technopol

Bratislava 23. októbra (TASR) - Kauza Technopol je vážna a citlivá a keď sa stratí dôležitá časť spisu, človek neverí na náhody. Novinárom to povedala exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená).myslí si. Na otázku, čo to vypovedá o danom súde, z ktorého sa časť spisu stratila, Žitňanská uviedla, že o organizácii to nemusí vypovedať nič.dodala poslankyňa.Gál po tom, čo v utorok osobne na Okresnom súde Bratislava I preveril medializované informácie o zmiznutí časti spisu, oznámil, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.povedal Gál. Či sa podarí nahradiť všetko, nevie.Potvrdil, že zo spisu chýbajú strany 43 až 330, čo na nich bolo, nie je zrejmé. Minister si myslí, že zmiznutú časť musel niekto pravdepodobne vziať, do kontaktu s ním malo prísť "veľa" ľudí.skonštatoval.Šéf rezortu nevylučuje v prípade vyvodenie osobnej zodpovednosti. Nie je mu jasné, prečo zo strany kompetentných už trestné oznámenie nepadlo. Predsedníčka súdu podľa jeho slov nevidela na takýto krok dôvod, keďže podobné prípady sa mali stať aj v minulosti a spis možno nahradiť a rekonštruovať.doplnil. Nevylúčil, že sa teraz preverí úplnosť spisov z ostatných káuz, v ktorých figuruje podnikateľ Marian K.Denník Sme v utorok informoval, že veľká časť súdneho spisu ku kauze Technopol Servis, v ktorej sa angažuje trestne stíhaný podnikateľ Marian K., zmizla z Okresného súdu Bratislava I. Ide o spor, kde sa rozhoduje, kto je vlastníkom firmy. Podľa právnikov firmy, ktorá zastupuje vlastníkov okolo podnikateľa Pavla Páveka, sa týkala významnej časti doterajšieho konania.