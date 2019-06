L. Žitňanská: Koalícia si vyslovila nedôveru

Kandidátkami, ktoré prešli verejným vypočúvaním a odobrením Úradu vlády SR, boli právnička Zuzana Dlugošová a úradníčka Monika Filipová.

Bratislava 27. júna (TASR) – Koalícia nezvolením predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti fakticky vyslovila nedôveru sama sebe. Myslí si to bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená). Podľa nadácie Zastavme korupciu parlament vyslal signál, že nechce bojovať proti korupcii. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) poukázal na to, že kým nebude zvolený predseda, bude mať kompetencie úradu naďalej Národný inšpektorát práce.



"Koalícia v parlamente, ktorá dnes opäť (ne)volila, takto fakticky vyslovila nedôveru sama sebe a tej istej koalícii vo vláde, ktorá výber kandidátok urobila," napísala Žitňanská na sociálnej sieti. Je to podľa nej hrubý prejav neúcty voči vlastným záväzkom a slovám z minulosti.



"Voči členom výberových komisií, ktoré s najlepším vedomím a svedomím urobili výberové konania, voči kandidátom a kandidátkam, ktorí sa zúčastnili na výberovom konaní, aj voči všetkým ostatným, ktorí do fungovania tohto úradu na základe predchádzajúcich koaličných prísľubov vkladali nádej na novú kvalitu boja proti korupcii," doplnila.



Kandidátkami, ktoré prešli verejným vypočúvaním a odobrením Úradu vlády SR, boli právnička Zuzana Dlugošová a úradníčka Monika Filipová. Ani jedna v parlamente neprešla, čím sa podľa nadácie oddialil vznik Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Žitňanská aj riaditeľka nadácie Zuzana Petková označili obe neúspešné kandidátky za kvalitné. Podľa Petkovej rozhodnutie poslancov odradí kvalitných a apolitických uchádzačov od toho, aby sa o pozíciu v budúcnosti uchádzali.



"Plne som rešpektoval obidve nominantky, ktoré dostali podporu, a tieto som do NR SR poslal, pretože máme záujem, aby ten úrad vznikol čo najskôr," uviedol premiér Pellegrini. Dodal, že kým nebude zvolený predseda úradu, zostávajú kompetencie naďalej v gescii Národného inšpektorátu práce.



Nový úrad má chrániť whistleblowerov, teda ľudí, ktorí poukážu na protispoločenskú činnosť. Jeho zriadenie priniesol nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý vstúpil do platnosti 1. marca.



Inštitúcia má byť nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho úlohou bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany whistleblowerom i poskytovať odmenu oznamovateľom. O svojej činnosti bude raz za rok predkladať správu Národnej rade SR.