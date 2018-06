L. Žitňanská sa vzdala podpredsedníckeho postu v Moste-Híd

Napriek tomu, že v parlamente nehlasuje vždy tak, ako zvyšok koalície, Lucia Žitňanská tvrdí, že s vedením Mostu-Híd problém nemá.

Bratislava 9. júna (TASR) - Poslankyňa Národnej rady SR a exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) sa vzdala postu podpredsedníčky Mostu-Híd. Ostáva radovou členkou strany aj súčasťou poslaneckého klubu.



"Chcem sa viac venovať svojej profesijnej činnosti s postupne vycúvať z politického života. Z môjho pohľadu je to logická konzekvencia, keďže nemám záujem uchádzať sa o verejné funkcie a kandidovať v ďalších parlamentných voľbách," uviedla pre TASR pred zasadnutím straníckeho snemu v Bratislave.



Napriek tomu, že v parlamente nehlasuje vždy tak, ako zvyšok koalície, Žitňanská tvrdí, že s vedením Mostu-Híd problém nemá. "Čo sa mi nepáči, poviem. Konflikt ale nemáme. S Bélom Bugárom sme sa porozprávali a rešpektujeme sa v týchto pozíciách navzájom," ozrejmila.



Šéf strany Bugár by mal na sneme oznámiť, že bude kandidovať na prezidenta. Podľa Žitňanskej ak sa tak rozhodne, je to politicky logický krok. "Najmä v situácii, keď sa nám prvé kolo prezidentských volieb zvrháva na predkolo parlamentných volieb," uzavrela s tým, že legitímna je aj snaha Bugára pomôcť týmto krokom preferenciám strany.



Na sneme by mal byť zvolený aj Žitňanskej nástupca, ktorým má byť Peter Antal. Predseda strany a jej ďalší podpredsedovia by mali vo svojich pozíciách ostať.